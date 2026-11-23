Tovább csökkentek a beruházások 2026 harmadik negyedévében – számolt be róla a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 10,2 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Éves összevetésben 2022 negyedi negyedéve óta tart a visszaesés.

Válságban a beruházások: a Budapest Déli körvasút építését is leállította a kormány

Fotó: Vémi Zoltán

A beruházások visszaeséséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá. A csökkenést az energiaipar növekvő beruházási aktivitása fékezte. A feldolgozóiparban 2023. második negyedévében nőttek a beruházások utoljára, az energiaiparban egy éve tartó csökkenés szakadt meg. A 2021-es esztendő negyedéveinek átlagához viszonyítva az idei harmadik negyedévben 26,6 százalékkal maradt el a beruházások volumene a szezonálisan kiigazított adatok szerint.

A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett,

a háztartásoké növekedett - tette hozzá a jelentés.

Fidesz: Amikor beestek a beruházások, akkor adót kellene csökkenteni!

"A szaksajtó is súlyos csapásnak, hidegzuhanynak, lesújtónak, gyalázatosnak minősíti a legfrissebb beruházási adatokat. Ennyit a tiszás hazugságról, hogy minden jobb lesz!"

– olvasható a Fidesz közleményében. Ebben a helyzetben, amikor sokasodnak a gazdasági válságjelenségek, stagnál a növekedés, az építőipar mélyrepülésben, az agrárium a padlón, beestek a beruházások, Magyar Péterék több mint két tucat adót vezetnek be vagy emelnek meg – írja az ellenzéki párt.

A tiszás költségvetés egy átverés, a kormány egyetlen szavát sem lehet elhinni – véli a Fidesz. A számokból az látszik, hogy a költségvetési és az adótörvények köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.

A Fidesz ebben a helyzetben is azt tartja helyesnek, ha az adókat nem emelik, hanem csökkentik,

segítve a vállalkozásokat a beruházásokban és a munkahelyteremtésben. A Tisza adóemelésre épülő politikája veszélyes a vállalkozásokra és a munkahelyekre is – zárul a Fidesz közleménye.