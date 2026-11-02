Bóka János és Palóc André sajtótájékoztatója a költségvetésről – élőben az Origón!

A Tisza 2027. évi költségvetési javaslatáról sokat kommunikált Magyar Péter és a Tisza-frakció, mielőtt benyújtották volna. Amióta azonban nyilvánosságra került a javaslat, hallgat a kormányfő és a Tisza-frakció az ügyben. A magyar emberek átverése történik. A kampányígéreteiket nem tartják be, senki nem azt kapja, amit a kampányban megígértek, most sem azt teszik, amit mondanak. A költségvetési javaslat tulajdonképpen mindenkitől elvesz, az adójóváírást levonják a tervezett béremelésekből, ami pedig megmarad, azt majd elviszi az élelmiszer és üzemanyag árának emelkedése. Ez a baloldali, újkommunista költségvetés megfojtja a gazdaságot – mondta Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője hétfői sajtótájékoztatóján.

Fotó: Ladóczki Balázs

Ebben a formában elfogadhatatlan, a Fidesz a visszavonását kezdeményezi – hangsúlyozta.

Palóc André fideszes képviselő a sajtótájékoztatón arról beszélt: a költségvetésben 26 különböző adóintézkedést lehet azonosítani. Ezzel veszélybe sorolják a munkahelyeket – emelte ki. Brutális adóemelés áldozata az a 138 ezer kata-adózó, akinek jövőre 50 százalékkal, majd 2028-tól 100 százalékkal emelkedik az adójuk. Az átlagbérek jövőre alig 5,6 százalékkal emelkednek – sorolta.

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