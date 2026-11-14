A Fidesz a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordult a parlamenti képviselők mandátumának időkorlátja miatt

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy pártja a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult a parlamenti mandátumok időkorlátja miatt. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a Tisza-kormány olyan szabályozást vezetett be, amely kizárja a választásokból a korábban legalább 12 évig mandátumot viselő képviselőket.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint a mandátumkorlátozás a választók és a jelöltek jogait is sérti (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Bóka János szerint a Tisza ki akarja zárni politikai ellenfeleit

A frakcióvezető videójában hangsúlyozta, hogy a politikai pártok eltérő módon viszonyulhatnak a választási versenyhez. Mint fogalmazott, egyes pártok a választópolgárok támogatásának megszerzésével szeretnének sikereket elérni, mások viszont inkább a politikai ellenfeleik kizárására törekednek. Bóka János szerint a Tisza Párt az utóbbi kategóriába tartozik.

A politikus felidézte, hogy az Országgyűlés által elfogadott tizenhetedik alaptörvény-módosítás 12 évben maximálta a parlamenti képviselői megbízatások időtartamát. A korábbi mandátumokat is figyelembe vevő rendelkezés értelmében azok a politikusok, akik már legalább három cikluson keresztül országgyűlési képviselők voltak, a következő választáson nem szerezhetnek újabb mandátumot.

A frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintettek a képviselői tisztség mellett csaknem harminc további pozíció betöltésének lehetőségétől is elesnek.

A választók jogait is sértheti a mandátumkorlátozás

Bóka János szerint a magyar választópolgárok eddig is képesek voltak eldönteni, kiket szeretnének képviselőként látni az Országgyűlésben.

A magyar emberek eddig is el tudták dönteni, kit akarnak a parlamentben látni és kit nem. Eddig is el tudták dönteni, kire akarnak szavazni és kire nem. Ezt a képességüket 2026 után sem veszítették el”

– hangsúlyozta.

A fideszes politikus ezért szükségtelennek és aránytalannak nevezte a szabályozást, amely álláspontja szerint nemcsak a képviselőjelöltek, hanem a választópolgárok jogait is korlátozza. A Fidesz éppen ezért döntött úgy, hogy nemzetközi jogi fórumon támadja meg a rendelkezést, és a strasbourgi bírósághoz fordul.