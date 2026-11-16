Megszólalt az Seszták-ügyről Bóka János, megrázták a történtek

Személyesen is megrázták Bóka Jánost a Seszták Miklós ügyében nyilvánosságra került felvételek. A Fidesz frakcióvezetője hétfő reggel a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt a volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyéről, és ismét egyértelművé tette: álláspontja szerint Seszták Miklósnak vissza kell adnia országgyűlési képviselői mandátumát. Bóka János hangsúlyozta, hogy a közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok. Mint fogalmazott, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz–KDNP politikai közösségéhez.

Bóka János: Egy politikai közösséget akarnak szétzúzni

A frakcióvezető ugyanakkor világossá tette, hogy a történtek pontos felderítése a hatóságok és a független, pártatlan bíróságok feladata. A büntetőjogi felelősség kérdésében kizárólag az eljáró szervek dönthetnek, Seszták Miklósnak pedig lehetőséget kell kapnia arra, hogy tisztázza magát. Bóka szerint azonban a jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, hogy pontosan mi történt. Éppen ezért úgy látja, hogy a politikai közösség érdekeit az szolgálná leginkább, ha

a volt miniszter lemondana parlamenti mandátumáról.

A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, a politikai közösségük tiszta, és ezt egyértelművé szeretnék tenni a nyilvánosság előtt. A Fidesz–KDNP célja szerinte a közösség méltóságának és cselekvőképességének megőrzése.

Bóka János elmondta, személy szerint nem gondolta volna, hogy Magyarországon előfordulhat olyan eset, amelyben milliárdos nagyságrendű készpénzt ásnak el az erdő mélyén. A nyilvánosságra került felvételek ezért is rázták meg különösen. A politikus ugyanakkor úgy véli, hogy

a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás politikai célokat is szolgálhat, hiszen szerinte a politikai közösségük szétzúzása is a történtek következménye lehet.

A kiásott milliárdok ügye

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 14-én hozta nyilvánosságra, hogy a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyében folytatott nyomozás során rendkívüli mennyiségű készpénzt foglaltak le.