Megszólalt az Seszták-ügyről Bóka János, megrázták a történtek

Személyesen is megrázták Bóka Jánost a Seszták Miklós ügyében nyilvánosságra került felvételek. A Fidesz frakcióvezetője hétfő reggel a Kossuth rádió Felkelő című műsorában beszélt a volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyéről, és ismét egyértelművé tette: álláspontja szerint Seszták Miklósnak vissza kell adnia országgyűlési képviselői mandátumát. Bóka János hangsúlyozta, hogy a közbizalommal és a közvagyonnal kapcsolatos visszaélések vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok. Mint fogalmazott, aki ilyen cselekményt követ el, nem tartozhat a Fidesz–KDNP politikai közösségéhez.
Bóka János: Egy politikai közösséget akarnak szétzúzni
A frakcióvezető ugyanakkor világossá tette, hogy a történtek pontos felderítése a hatóságok és a független, pártatlan bíróságok feladata. A büntetőjogi felelősség kérdésében kizárólag az eljáró szervek dönthetnek, Seszták Miklósnak pedig lehetőséget kell kapnia arra, hogy tisztázza magát. Bóka szerint azonban a jelenlegi közhangulatban lehetetlen értelmes vitát folytatni arról, hogy pontosan mi történt. Éppen ezért úgy látja, hogy a politikai közösség érdekeit az szolgálná leginkább, ha
a volt miniszter lemondana parlamenti mandátumáról.
A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, a politikai közösségük tiszta, és ezt egyértelművé szeretnék tenni a nyilvánosság előtt. A Fidesz–KDNP célja szerinte a közösség méltóságának és cselekvőképességének megőrzése.
Bóka János elmondta, személy szerint nem gondolta volna, hogy Magyarországon előfordulhat olyan eset, amelyben milliárdos nagyságrendű készpénzt ásnak el az erdő mélyén. A nyilvánosságra került felvételek ezért is rázták meg különösen. A politikus ugyanakkor úgy véli, hogy
a Seszták Miklós ellen folytatott eljárás politikai célokat is szolgálhat, hiszen szerinte a politikai közösségük szétzúzása is a történtek következménye lehet.
A kiásott milliárdok ügye
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) november 14-én hozta nyilvánosságra, hogy a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ügyében folytatott nyomozás során rendkívüli mennyiségű készpénzt foglaltak le.
A november 12-én és 13-án végrehajtott összehangolt akcióban Budapesten, Pest, Békés és Nógrád vármegyében tartottak nyomozati cselekményeket. A hatóság munkatársai erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, valamint egy nagy értékű széfben is pénzt találtak.
A lefoglalt összeg pontosan 5 milliárd 71 millió 632 ezer forint, 2 millió 658 ezer 350 euró és 1 millió 257 ezer 100 amerikai dollár volt. A több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt a Magyar Államkincstárnál vezetett hatósági letéti számlán helyezték el.
Egyelőre nem tudni, hogy kié a pénz
Nem tudja a hatóság, kié az a mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz, amelyet a Seszták Miklós volt minisztert is érintő nyomozás során foglaltak le. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke az RTL Házon kívül című műsorában hangsúlyozta: azt sem állítják, hogy a most megtalált pénz része lenne annak a korábban emlegetett kilencmilliárd forintnak, amelyet Sesztákhoz kötöttek.