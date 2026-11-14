„Ez vállalhatatlan” - Bóka János felszólította Seszták Miklóst, mondjon le mandátumáról

„Ezek nem mi vagyunk” – Bóka János szerint Seszták Miklós nem maradhat képviselő

Bóka János leszögezte, hogy a hatóságok feladata megállapítani, pontosan mi történt, és kit milyen felelősség terhel. Seszták Miklóst megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, és lehetőséget kell kapnia arra, hogy megvédje, illetve tisztázza magát. A frakcióvezető szerint azonban ezt már nem teheti meg országgyűlési képviselőként.

Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról, mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága”

– jelentette ki, külön hangsúlyozva, hogy amennyiben beigazolódnak az elmúlt 24 órában napvilágot látott információk, azokat a Fidesz politikai közössége nem vállalhatja.

Bóka János a videó végén egyértelművé tette, hogy frakcióvezetőként személyes felelősségének tekinti a Fidesz értékeinek és méltóságának megőrzését: