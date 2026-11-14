„Ez vállalhatatlan” - Bóka János felszólította Seszták Miklóst, mondjon le mandátumáról

Bóka János videós bejegyzésében hangsúlyozta, hogy számára a Fideszhez tartozás értékválasztás, politikai közössége és az általa képviselt értékek iránti elkötelezettsége pedig megingathatatlan. Mint mondta, egy átvirrasztott éjszaka után állt a nyilvánosság elé. A frakcióvezető elismerte, hogy sokakhoz hasonlóan először maga sem akarta elhinni, amit látott, ugyanakkor világossá tette: a történteket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
„Ezek nem mi vagyunk” – Bóka János szerint Seszták Miklós nem maradhat képviselő
Bóka János leszögezte, hogy a hatóságok feladata megállapítani, pontosan mi történt, és kit milyen felelősség terhel. Seszták Miklóst megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, és lehetőséget kell kapnia arra, hogy megvédje, illetve tisztázza magát. A frakcióvezető szerint azonban ezt már nem teheti meg országgyűlési képviselőként.
Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról, mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága”
– jelentette ki, külön hangsúlyozva, hogy amennyiben beigazolódnak az elmúlt 24 órában napvilágot látott információk, azokat a Fidesz politikai közössége nem vállalhatja.
Bóka János a videó végén egyértelművé tette, hogy frakcióvezetőként személyes felelősségének tekinti a Fidesz értékeinek és méltóságának megőrzését:
Ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen, és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok. Mert én erre tettem esküt.”