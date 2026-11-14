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„Ez vállalhatatlan” - Bóka János felszólította Seszták Miklóst, mondjon le mandátumáról

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bóka jános

„Ez vállalhatatlan” - Bóka János felszólította Seszták Miklóst, mondjon le mandátumáról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A Fidesz frakcióvezetője egy rendkívül határozott hangvételű videóüzenetben szólította fel Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le országgyűlési képviselői mandátumáról. Bóka János szerint az elmúlt 24 órában nyilvánosságra került fényképek és felvételek olyan súlyos kérdéseket vetnek fel, amelyek mellett politikai közössége nem mehet el szó nélkül.
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Bóka János videós bejegyzésében hangsúlyozta, hogy számára a Fideszhez tartozás értékválasztás, politikai közössége és az általa képviselt értékek iránti elkötelezettsége pedig megingathatatlan. Mint mondta, egy átvirrasztott éjszaka után állt a nyilvánosság elé. A frakcióvezető elismerte, hogy sokakhoz hasonlóan először maga sem akarta elhinni, amit látott, ugyanakkor világossá tette: a történteket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Bóka János
Bóka János rendkívül határozottan felszólította Seszták Miklóst mandátumának visszaadására (Fotó: Facebook/Bóka János)
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„Ezek nem mi vagyunk” – Bóka János szerint Seszták Miklós nem maradhat képviselő

Bóka János leszögezte, hogy a hatóságok feladata megállapítani, pontosan mi történt, és kit milyen felelősség terhel. Seszták Miklóst megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, és lehetőséget kell kapnia arra, hogy megvédje, illetve tisztázza magát. A frakcióvezető szerint azonban ezt már nem teheti meg országgyűlési képviselőként.

Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról, mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága”

 – jelentette ki, külön hangsúlyozva, hogy amennyiben beigazolódnak az elmúlt 24 órában napvilágot látott információk, azokat a Fidesz politikai közössége nem vállalhatja.

Bóka János a videó végén egyértelművé tette, hogy frakcióvezetőként személyes felelősségének tekinti a Fidesz értékeinek és méltóságának megőrzését:

Ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen, és nem is lehet ilyen mindaddig, amíg én a Fidesz frakcióvezetője vagyok. Mert én erre tettem esküt.”

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