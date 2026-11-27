Jogerősen elítéltek egy férfit, aki Orbán Viktor volt miniszterelnök Facebook-bejegyzése alatt bombatámadással fenyegetőzött. A Budapest Környéki Törvényszék november 27-én terrorcselekménnyel fenyegetés miatt egy év, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá.

Egy férfi Orbán Viktor Facebook-oldalán fenyegetőzött bombatámadással, megszületett az ítélet (a képen a volt magyar miniszterelnök) Fotó: Fischer Zoltán

A férfi 2026. április 13-án, az országgyűlési választások után közzétett bejegyzéshez szólt hozzá. Kommentjében a Roosevelt irodaházat és általános iskolákat érintő támadásokra utalt, a hatóságok szerint kijelentései alkalmasak voltak a lakosság megfélemlítésére.

A bombafenyegetés előtt nyugtatót vett be, majd alkoholt ivott

A bíróság tájékoztatása szerint a férfi 2026 tavaszán elveszítette az állását, április 13-án pedig összeveszett az édesanyjával is. A történtek miatt nyugtatót vett be, majd alkoholt fogyasztott, amitől csökkent az önkontrollja.

Ebben az állapotban írta meg a fenyegető hozzászólását Orbán Viktor közösségi oldalán, a választási eredményeket értékelő bejegyzés alatt.

A november 27-i előkészítő ülésen a vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ezért már az előkészítő ülésen ítéletet hozott. A férfinak a kiszabott egyéves börtönbüntetést nem kell letöltenie, amennyiben a felfüggesztés feltételeit betartja.

Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így a döntés jogerős – derül ki a Budapest Környéki Törvényszék sajtóközleményéből.