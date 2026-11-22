Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék, és négy hónapra elrendelte a volt óbudai fideszes polgármester bűnügyi felügyeletét. Bús Balázs öt hónapig volt előzetes letartóztatásban a szegedi Csillagbörtönben: a hazatérése után a közösségi oldalán üzent a támogatóinak.

Ezt üzente Bús Balázs / Fotó: Nagy Zoltán

Ezt üzente Bús Balázs

Kedves Barátaim! 5 hónap után hazatérhettem. Köszönöm mindenkinek a támogatását, segítségét és imáit, melyekkel az elmúlt időben családommal együtt engem is erősítettek

- írta a Facebook-oldalán Bús Balázs.

Okos ember hallgat ebben az időben, mert gonosz idő ez! A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor éltek; és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, úgy, amint mondtátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, állítsátok helyre az igazságot a kapuban

– idézte ezután a bejegyzésében a Bibliából Ámósz próféta könyvének 5. fejezetéből a 14. verset az egykori fideszes polgármester, aki lengyelül is kifejezte a háláját - írja a Magyar Nemzet.

Bús Balázs letartóztatását megszüntették, a nyomozás azonban folytatódik

A bíróság döntése nem jelenti a büntetőeljárás lezárását: Bús Balázs letartóztatását négy hónapra elrendelt bűnügyi felügyelet váltja fel.