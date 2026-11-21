Kiengedték a börtönből Bús Balázst. Bús Balázst június 23-án vették őrizetbe az NKA támogatási döntéseivel összefüggésben indult büntetőeljárásban. A bíróság június 25-én rendelte el a letartóztatását, ezt követően a szegedi Csillagbörtönbe szállították. Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint a gyanú alapján az alap döntéshozó testülete a hatáskörét túllépve, a vonatkozó előírásokat megszegve 1079 támogatásról döntött. Az érintett támogatások összege meghaladta a 17 milliárd forintot. A bíróság most megszüntette az előzetes letartóztatását.

Újabb döntés született Bús Balázs ügyében, a bíróság megszüntette az előzetes letartóztatást

Fotó: Tövissi Bence / MW

A Fidesz szerint Bús Balázs ügye politikai ügy

A nyomozás során szeptemberben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, illetve volt államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is őrizetbe vették. A Fidesz mindannyiukat politikai fogolynak tekinti. A párt által létrehozott Védvonal követeli a még előzetes letartóztatásban lévők szabadon bocsátását és a kényszervallatások megszüntetését, mert semmilyen indok nem áll fenn a letartóztatás fenntartására.

Bús Balázs szabadulásánál ott volt a Hír Televízió stábja is.