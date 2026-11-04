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letartóztatás

Most már biztos: karácsonyig nem szabadulhat Bús Balázs

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A Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést. Bús Balázs így december 25-ig biztosan nem szabadul.
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letartóztatásBús Balázsmeghosszabbítás

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés jogerősen december 25-éig hatályban marad - közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta Bús Balázs letartóztatásának meghosszabbítását, míg a védő a kényszerintézkedés megszüntetését, illetve enyhítését kérte.

Bús Balázs
Letartóztatásban marad Bús Balázs / Fotó: Tövissi Bence / MW

Letartóztatásban marad Bús Balázs

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája első fokon október 22-én megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés különös okai változatlanul fennállnak, ezért a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében elrendelte a letartóztatás meghosszabbítását.

A volt polgármester letartóztatását eredetileg június 25-én rendelték el. Bús Balázs 2006 és 2019 között Óbuda fideszes polgármestere, 2010 és 2014 között a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

 

 

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