Megszüntette Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását a Kecskeméti Törvényszék, és négy hónapra elrendelte a volt óbudai fideszes polgármester bűnügyi felügyeletét – közölte Sárközy Szabolcs, a törvényszék sajtószóvivője.

Bús Balázs június 25. óta van letartóztatásban az NKA-ügy miatt

Fotó: Tövissi Bence / MW

A tájékoztatás szerint a nyomozási bíró az ügyészség indítványára hozta meg a döntést. A vádhatóság a védelem indítványának helyt adva kezdeményezte a június óta letartóztatásban lévő volt polgármesterrel szemben alkalmazott kényszerintézkedés enyhítését.

A bíróság döntése alapján Bús Balázs még szombaton távozhat a letartóztatásból.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal júniusban hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult nyomozásban. A pénzügyi nyomozók több intézménynél és magánszemélynél is kutatást és lefoglalást végeztek.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint a gyanú alapján az alap döntéshozó testülete a hatáskörét túllépve, a vonatkozó előírásokat megszegve 1079 támogatásról döntött. Az érintett támogatások összege meghaladta a 17 milliárd forintot.

Bús Balázst az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A nyomozás során szeptemberben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert is őrizetbe vették.

Bús Balázs letartóztatását megszüntették, de a nyomozás folytatódik

A bíróság döntése nem jelenti a büntetőeljárás lezárását, Bús Balázs letartóztatását négy hónapra elrendelt bűnügyi felügyelet váltja fel.