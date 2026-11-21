Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke napokon belül szabadulhat a letartóztatásból, miután az ügyészség kezdeményezte a fogva tartásának megszüntetését és bűnügyi felügyeletének elrendelését. A Telex értesülését Papp Gábor, a volt óbudai polgármester ügyvédje is megerősítette.

Bús Balázs június 25. óta van letartóztatásban az NKA-ügy miatt

Fotó: Tövissi Bence / MW

A védő tájékoztatása szerint az ügyészség csütörtökön nyújtotta be az indítványt, amelyet a bíróság péntekig még nem bírált el. Az ügyészi kezdeményezés alapján Bús Balázs letartóztatását meg kell szüntetni, és bűnügyi felügyelet alá kerülhet.

Papp Gábor a lapnak elmondta, hogy a bíróságnak soron kívül kellett volna döntenie az indítványról, ez azonban péntekig nem történt meg.

Bús Balázs letartóztatását korábban decemberig meghosszabbították A Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét június 25. óta tartják letartóztatásban. Fogva tartását azóta kétszer meghosszabbították, legutóbb október 22-én, amikor a Kecskeméti Járásbíróság december 25-ig rendelte el a kényszerintézkedés fenntartását. A bíróság akkori indoklása szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása továbbra is indokolta a letartóztatást. A döntést a Kecskeméti Törvényszék másodfokon helybenhagyta. Bús Balázs egy októberben közzétett nyílt levélben jogtalannak nevezte fogva tartását. Álláspontja szerint sem a szökés, sem a bűnismétlés, sem az eljárás befolyásolásának veszélye nem áll fenn.

Több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint az NKA-ügy

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal júniusban hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult nyomozásban. A pénzügyi nyomozók több intézménynél és magánszemélynél is kutatást és lefoglalást végeztek.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint a gyanú alapján az alap döntéshozó testülete a hatáskörét túllépve, a vonatkozó előírásokat megszegve 1079 támogatásról döntött. Az érintett támogatások összege meghaladta a 17 milliárd forintot.

Bús Balázst az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A nyomozás során szeptemberben Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert is őrizetbe vették.

Óbuda korábbi polgármesterét egy másik eljárásban, az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben is gyanúsítottként hallgatták ki. A mostani ügyészi indítvány kizárólag az NKA-ügyben elrendelt letartóztatására vonatkozik.