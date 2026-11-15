Nagy fordulat jöhet: visszatérne Budapestre a CEU

A Magyar Nemzet a The Guardian Carsten Q. Schneiderrel készített interjúja alapján arról írt, hogy a CEU budapesti jelenlétének bővítése ismét napirendre kerülhet. Az egyetem ideiglenes elnök-rektora szerint mindkét fél részéről érzékelhető a közeledési szándék, hivatalos tárgyalások azonban még nem kezdődtek a Tisza-kormánnyal.

CEU: visszatérhet Budapestre? Megszólalt az egyetem vezetője. Fotó: Csudai Sándor - Origo

Schneider közölte: szívesen növelnék a magyarországi képzések számát, ha ez nem rontaná az oktatás színvonalát és a hallgatók tapasztalatait.

A teljes visszaköltözést ugyanakkor nem tervezik, mivel az egyetem bécsi működését sikeresnek tartják. Ehelyett a két városban fenntartott jelenlét megerősítésében gondolkodnak.

A CEU-nak jelenleg 312 munkatársa dolgozik Budapesten, Bécsben pedig 476 alkalmazottat foglalkoztatnak. A felsőoktatási képzések az osztrák fővárosban zajlanak, ahol több mint 1400 hallgató tanul 103 országból.

A CEU rektora Magyar Péter próbatételéről is beszélt

Schneider szerint Magyar Péter sikeresen fordította Orbán Viktor politikai eszközeit korábbi ellenfelével szembe. Úgy vélte azonban, hogy egy illiberális rendszer lebontása és a demokratikus intézmények újjáépítése két különböző feladat.

A rektor szerint Magyar Péter valódi próbatétele akkor kezdődhet, amikor csökkenni kezd a jelenlegi politikai támogatottsága. Ekkor válhat láthatóvá, hogy nehezebb körülmények között is fenn tudja-e tartani a demokratikus intézményrendszer működését.

A Soros György által alapított egyetem 2019-ben helyezte át diplomát adó képzéseit Bécsbe. Budapesti épületét és egyes tevékenységeit ugyanakkor megtartotta.