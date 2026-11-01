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Magyar Falu Program

Csendben eltünteti a Tisza a Magyar Falu Programot

22 perce
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Gyopáros Alpár arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza „kifelejtette” a 2027-es költségvetésből a programot. A Magyar Falu Programot 8 éven keresztül segítette a településeket.
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Magyar Falu ProgramköltségvetésTisza-kormány

„Keresem a Magyar Falu Programot a benyújtott költségvetési javaslatban, egyelőre nem találom a sorát” – írta közösségi oldalán Gyopáros Alpár. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza-kormány teljesen kihagyta a programot a jövőévi költségvetésből.

Gyopáros Alpár (Forrás: Facebook) Magyar Falu Program
Nem szerepel a Tisza 2027-es költségvetésében a Magyar Falu Program
Fotó: Facebook/Gyopáros Alpár

Lehet, hogy csak kifelejtették tiszáék… 

– vélekedett a képviselő. Majd jelezte, hogy a programnak köszönhetően olyan fontos fejlesztések valósultak meg, mint Mórichidán az Új utca.

Egy másik, frissebb bejegyzésében pedig már csak gyakorlatilag egy sírfeliratra hajazó szöveget osztott meg:

A képviselő posztjához ennyit írt a hozzászólások között: „A Tisza »kifelejtette« a 2027-es költségvetésből a Magyar Falu Programot”. Ezzel gyakorlatilag biztosra lehet venni, hogy a Tisza-kormány eltörli az eddig megannyi falunak segítő Magyar Falu Programot.

 

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