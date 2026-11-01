Csendben eltünteti a Tisza a Magyar Falu Programot

„Keresem a Magyar Falu Programot a benyújtott költségvetési javaslatban, egyelőre nem találom a sorát” – írta közösségi oldalán Gyopáros Alpár. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza-kormány teljesen kihagyta a programot a jövőévi költségvetésből.

Nem szerepel a Tisza 2027-es költségvetésében a Magyar Falu Program

Fotó: Facebook/Gyopáros Alpár

Lehet, hogy csak kifelejtették tiszáék…

– vélekedett a képviselő. Majd jelezte, hogy a programnak köszönhetően olyan fontos fejlesztések valósultak meg, mint Mórichidán az Új utca.

Egy másik, frissebb bejegyzésében pedig már csak gyakorlatilag egy sírfeliratra hajazó szöveget osztott meg:

A képviselő posztjához ennyit írt a hozzászólások között: „A Tisza »kifelejtette« a 2027-es költségvetésből a Magyar Falu Programot”. Ezzel gyakorlatilag biztosra lehet venni, hogy a Tisza-kormány eltörli az eddig megannyi falunak segítő Magyar Falu Programot.