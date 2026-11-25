A helyi gazdaság számos szereplőjével egyeztetett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki szerdai Facebook-bejegyzésében ismertette az önkormányzat jövő évi adópolitikai terveit. A városvezető a gazdaság, különösen a kis- és középvállalkozások bizonytalan helyzetével indokolta a döntést, amelynek célja a helyi cégek támogatása és Székesfehérvár versenyképességének erősítése.
Nem terhelik újabb adókkal a lakosságot és a kisvállalkozásokat
A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat 2027-ben nem emeli a helyi kis- és középvállalkozások építményadóját;
- nem vet ki helyi adót a magánszemélyekre;
- minimális mértékben emeli a hipermarketek és bevásárlóközpontok építményadóját;
- a korábbinál is takarékosabb gazdálkodást folytat.
Cser-Palkovics András a legnagyobb kereskedelmi egységeket érintő adóemeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Számukra a hamarosan eltörölt árréstop okán sem okozhat gondot ennek kifizetése.”
Cser-Palkovics növekvő kiadásokkal és csökkenő bevételekkel számol
A polgármester egy másik bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az energia, a gáz, a távhő és az üzemanyag drágulása miatt folyamatosan emelkednek az önkormányzat működési kiadásai, miközben bevételei csökkennek. A városvezető szerint az állami támogatások nem fedezik a többletterheket, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése pedig ugyan könnyebbséget jelent, de önmagában nem oldja meg a problémát.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint Székesfehérvár helyi iparűzésiadó-bevétele 2025-ben meghaladta a 30 milliárd forintot, csaknem másfél milliárddal felülmúlva a tervezett összeget.
Idén azonban a tervezett 31 milliárd forintnál 1,3 milliárddal kevesebb bevételre számítanak, és 2027-re is hasonló összeggel kalkulálnak. A város szolidaritási hozzájárulása az idei 9,5 milliárd forintról jövőre várhatóan 8,4 milliárd forintra mérséklődik.