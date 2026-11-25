A helyi gazdaság számos szereplőjével egyeztetett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki szerdai Facebook-bejegyzésében ismertette az önkormányzat jövő évi adópolitikai terveit. A városvezető a gazdaság, különösen a kis- és középvállalkozások bizonytalan helyzetével indokolta a döntést, amelynek célja a helyi cégek támogatása és Székesfehérvár versenyképességének erősítése.

Cser-Palkovics András közölte, hogy még takarékosabb gazdálkodással igyekszik ellensúlyozni a pénzügyi nehézségeket (Fotó: Facebook)

Nem terhelik újabb adókkal a lakosságot és a kisvállalkozásokat

A polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat 2027-ben nem emeli a helyi kis- és középvállalkozások építményadóját;

nem vet ki helyi adót a magánszemélyekre;

minimális mértékben emeli a hipermarketek és bevásárlóközpontok építményadóját;

a korábbinál is takarékosabb gazdálkodást folytat.

Cser-Palkovics András a legnagyobb kereskedelmi egységeket érintő adóemeléssel kapcsolatban úgy fogalmazott: