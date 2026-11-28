— Meghalt Dániel Péter ügyvéd – közölte közösségi oldalán a Kidma. Dániel Péter még Gyurcsány Ferenc és a korai Demokratikus Koalíció támogatójaként lett ismert. Politikai aktivistaként 2010 után figyelemfelkeltő, a Fidesz-kormány ellen tiltakozó akciókat szervezett és újságokkal levelezett. Mező Gábor Facebook-oldalán felidézte: „2012-ben festékkel öntött le egy Horthy Miklóst ábrázoló szobrot Kerekiben. Ugyanabban az évben első fokon kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából. 2013-ban Izraelbe költözött, amit azzal magyarázott, hogy Magyarországon politikai üldöztetés éri.”

Dániel Péter Forrás: Facebook