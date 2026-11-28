— Meghalt Dániel Péter ügyvéd – közölte közösségi oldalán a Kidma. Dániel Péter még Gyurcsány Ferenc és a korai Demokratikus Koalíció támogatójaként lett ismert. Politikai aktivistaként 2010 után figyelemfelkeltő, a Fidesz-kormány ellen tiltakozó akciókat szervezett és újságokkal levelezett. Mező Gábor Facebook-oldalán felidézte: „2012-ben festékkel öntött le egy Horthy Miklóst ábrázoló szobrot Kerekiben. Ugyanabban az évben első fokon kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából. 2013-ban Izraelbe költözött, amit azzal magyarázott, hogy Magyarországon politikai üldöztetés éri.”
Az átköltözése után is figyelemmel kísérte a magyar közélet alakulását, és rendszeresen kommentálta a hazai politikai eseményeket.
2017-ben édesanyja betegsége miatt rövid időre hazatért, ám a rendőrség előállította, majd gyanúsítottként hallgatta ki egy rágalmazási ügyben. Az eljárás előzménye, hogy Wittner Mária, egykori fideszes országgyűlési képviselő és 1956-os halálraítélt 2011-ben feljelentette Dániel Pétert, miután az ügyvéd egy bejegyzésében „primitív, köztörvényes, randalírozó és lincselő prostinak” nevezte őt. Az ügyben Dánielt távollétében közmunkára ítélték. A 2017-es előállítása után néhány órával szabadon engedték.