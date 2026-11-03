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Eldőlt december 24-e sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

országgyűlés

Eldőlt december 24-e sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

21 perce
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Egyhangúlag elfogadta az Országgyűlés a szentestét munkaszüneti nappá nyilvánító javaslatot. December 24-e már 2026-ban is pihenőnap lesz, így karácsonykor három egymást követő munkaszüneti nap következik.
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országgyűlésmunkaszüneti naptörvényjavaslat

A december 24-i munkaszüneti napról szóló törvényjavaslatot 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a parlament – számolt be a Világgazdaság.

december 24.
Már idén életbe lép: december 24. hivatalosan is munkaszüneti nap lesz.
Fotó: Mediaworks - Hatlaczki Balázs

Eldőlt december 24. sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

Az új szabályozás alapján december 24-én főszabály szerint az üzleteknek is zárva kell tartaniuk. A rendelkezés célja, hogy a kereskedelmi dolgozók szélesebb köre tölthesse családjával a karácsonyi időszakot.

A kötelező zárvatartás ugyanakkor nem vonatkozik minden egységre. 

Kinyithatnak a vendéglátó- és szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. A vasút- és buszpályaudvarokon, illetve a repülőtereken működő boltok szintén kivételt képeznek.

A Tisza Párt által benyújtott javaslat elfogadásával december 24., 25. és 26. egyaránt munkaszüneti nap lesz Magyarországon.

Magyar Péter a parlamenti szavazás után a Facebook-oldalán üdvözölte a döntést, és azt írta, hogy a Fidesz–KDNP korábban tizenöt alkalommal utasított el hasonló kezdeményezést.

 

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