Eldőlt december 24-e sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

A december 24-i munkaszüneti napról szóló törvényjavaslatot 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a parlament – számolt be a Világgazdaság.

Már idén életbe lép: december 24. hivatalosan is munkaszüneti nap lesz.

Fotó: Mediaworks - Hatlaczki Balázs

Eldőlt december 24. sorsa: már idén munkaszüneti nap lesz

Az új szabályozás alapján december 24-én főszabály szerint az üzleteknek is zárva kell tartaniuk. A rendelkezés célja, hogy a kereskedelmi dolgozók szélesebb köre tölthesse családjával a karácsonyi időszakot.

A kötelező zárvatartás ugyanakkor nem vonatkozik minden egységre.

Kinyithatnak a vendéglátó- és szálláshelyek, a virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. A vasút- és buszpályaudvarokon, illetve a repülőtereken működő boltok szintén kivételt képeznek.

A Tisza Párt által benyújtott javaslat elfogadásával december 24., 25. és 26. egyaránt munkaszüneti nap lesz Magyarországon.

Magyar Péter a parlamenti szavazás után a Facebook-oldalán üdvözölte a döntést, és azt írta, hogy a Fidesz–KDNP korábban tizenöt alkalommal utasított el hasonló kezdeményezést.