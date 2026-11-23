Újabb korlátozással vádolta meg Magyar Pétert és a Tisza Pártot Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésében azt írta: a Tisza már az európai parlamenti képviselők uniós napirendekhez kapcsolódó parlamenti felszólalási jogát is betiltaná.

Deutsch Tamás szerint Magyar Péterék a felszólalását is megtiltanák

Fotó: @Vanik Zoltan

Deutsch Tamás a bejegyzését a „Lex Deutsch III.” címmel látta el, és úgy fogalmazott, hogy Magyar Péternek már attól is tartania kell, ha ő megszólal az Országgyűlésben. A politikus szerint ennek oka, hogy a 2024-es európai parlamenti választáson legyőzte Magyar Pétert.

Deutsch Tamás szerint újabb korlátozást vezetnének be

A Fidesz politikusa felidézte, hogy a Tisza korábban olyan alaptörvény-módosítást fogadott el, amelynek következtében ő többé nem lehet parlamenti képviselő. Ezt követően szerinte olyan szabályozást vezettek be, amely miatt az MTK elnöke sem lehet többé.

Deutsch Tamás azt írta, hogy miután legutóbb szerinte „jól felmosta a padlót” a tiszás képviselőkkel az Országgyűlésben, most már az európai parlamenti képviselők felszólalási jogát is korlátoznák az uniós napirendekhez kapcsolódó ügyekben.

A politikus bejegyzését egy ironikus kérdéssel zárta: vajon mi lesz a következő lépés, és betiltják-e majd azt is, hogy kinyissák a szájukat?