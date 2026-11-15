„Magyar Péternek mennie kell, ha nem tudnak bizonyítani” – Deutsch Tamás kemény üzenetet küldött a Seszták-ügyben

Deutsch Tamás élő adásban reagált az elmúlt napok politikai eseményeire, különösen a Seszták Miklós ügyében történt fejleményekre és Magyar Péter miniszterelnök kijelentéseire. A fideszes politikus szerint a Tisza-kormány fél éve politikai leszámolást folytat az ellenzékkel szemben, miközben a hatósági eljárásokat és a közösségi médiát politikai célokra használja fel. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz nem hagyja magát megfélemlíteni, és továbbra is kiáll a szabadság mellett.

Deutsch Tamás bírálta Magyar Péter politikáját, és a Seszták-ügyben előkerült milliárdok eredetének tisztázását követelte (Fotó: @Vanik Zoltan)

Deutsch Tamás: Magyar Péter politikai színházzá változtatta a közéletet

A politikus szerint a Tisza-kormány működését nem a tények feltárása, hanem az előre megfogalmazott vádak igazolására irányuló törekvés jellemzi.

Magyar Péter színházában állandó színdarab a politikai leszámolás”

– fogalmazott Deutsch Tamás, aki szerint a kormány színházi eszközökkel, sejtetésekkel és vádakkal igyekszik lejáratni politikai ellenfeleit. Állítása szerint a miniszterelnök végső célja az egyetlen komoly politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kialakítása. Deutsch Tamás úgy véli, a kormányzat az elmúlt hat hónapban sorozatosan korlátozta az ellenzék politikai mozgásterét, miközben intézkedéseit jogi eszközökkel igyekszik igazolni.

Példaként említette a parlamenti képviselők újraindulását korlátozó szabályozást, a korábbi miniszterelnök választási indulásának megakadályozását, valamint egyes alkotmányos intézmények vezetőinek eltávolítását.

A parlamenti képviselők mandátumának 12 éves korlátozása miatt a Fidesz már a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ellenzéki párt szerint a rendelkezés szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a választók és a képviselőjelöltek politikai jogait.

Bizonyítékokat követel a Seszták-ügyben

Deutsch Tamás a videóban külön kitért a Seszták Miklós elleni büntetőeljárásra, amelynek keretében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a napokban közel 6,5 milliárd forint értékű készpénz megtalálásáról számolt be.

A politikus szerint a hatóságoknak egyértelműen bizonyítaniuk kell, hogy a pénz valóban a volt miniszterhez köthető.

A bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell, ha az új ÁVH nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz köthetőek a milliárdok”

– jelentette ki.