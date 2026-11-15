„Magyar Péternek mennie kell, ha nem tudnak bizonyítani” – Deutsch Tamás kemény üzenetet küldött a Seszták-ügyben

Deutsch Tamás élő adásban reagált az elmúlt napok politikai eseményeire, különösen a Seszták Miklós ügyében történt fejleményekre és Magyar Péter miniszterelnök kijelentéseire. A fideszes politikus szerint a Tisza-kormány fél éve politikai leszámolást folytat az ellenzékkel szemben, miközben a hatósági eljárásokat és a közösségi médiát politikai célokra használja fel. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz nem hagyja magát megfélemlíteni, és továbbra is kiáll a szabadság mellett.
Deutsch Tamás: Magyar Péter politikai színházzá változtatta a közéletet
A politikus szerint a Tisza-kormány működését nem a tények feltárása, hanem az előre megfogalmazott vádak igazolására irányuló törekvés jellemzi.
Magyar Péter színházában állandó színdarab a politikai leszámolás”
– fogalmazott Deutsch Tamás, aki szerint a kormány színházi eszközökkel, sejtetésekkel és vádakkal igyekszik lejáratni politikai ellenfeleit. Állítása szerint a miniszterelnök végső célja az egyetlen komoly politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kialakítása. Deutsch Tamás úgy véli, a kormányzat az elmúlt hat hónapban sorozatosan korlátozta az ellenzék politikai mozgásterét, miközben intézkedéseit jogi eszközökkel igyekszik igazolni.
Példaként említette a parlamenti képviselők újraindulását korlátozó szabályozást, a korábbi miniszterelnök választási indulásának megakadályozását, valamint egyes alkotmányos intézmények vezetőinek eltávolítását.
A parlamenti képviselők mandátumának 12 éves korlátozása miatt a Fidesz már a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult. Az ellenzéki párt szerint a rendelkezés szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a választók és a képviselőjelöltek politikai jogait.
Bizonyítékokat követel a Seszták-ügyben
Deutsch Tamás a videóban külön kitért a Seszták Miklós elleni büntetőeljárásra, amelynek keretében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a napokban közel 6,5 milliárd forint értékű készpénz megtalálásáról számolt be.
A politikus szerint a hatóságoknak egyértelműen bizonyítaniuk kell, hogy a pénz valóban a volt miniszterhez köthető.
A bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell, ha az új ÁVH nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy valóban találta és Seszták Miklóshoz köthetőek a milliárdok”
– jelentette ki.
Deutsch Tamás hangsúlyozta: amennyiben a hatóságok által bemutatott állítások igazolást nyernek, az a Fidesz számára is elfogadhatatlan lenne.
Ha igazolást nyer az, amit bemutattak, az természetesen vállalhatatlan. A mi politikai közösségünk nem ilyen, ezek nem mi vagyunk, a Fidesz nem ilyen”
– fogalmazott.
A politikus ugyanakkor azt követelte, hogy a hatóságok a sejtetések helyett mielőbb tisztázzák a tényeket. A Seszták-ügyben megtalált milliárdok tulajdonjogával kapcsolatban korábban Papp Gábor, a volt miniszter védője is megszólalt. Az ügyvéd szerint az NVVH közleménye nem állította, hogy a lefoglalt összeg Seszták Miklós tulajdona lenne, és határozottan cáfolta, hogy a pénz a védencéhez tartozna.
Varga Judit kijelentéseire is reagált
Deutsch Tamás a videóban Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter kijelentéseit is felidézte, és hangsúlyozta, hogy egyetért a Magyar Péterrel kapcsolatban megfogalmazott figyelmeztetéseivel. Varga Judit a parlamenti vizsgálóbizottság szerdai meghallgatásán többek között arról beszélt, hogy volt férje a titokban készített hangfelvétellel több mint egy éven keresztül zsarolta őt. Deutsch Tamás szerint Magyar Péter politikáját a fenyegetés és a manipuláció jellemzi, de ezzel nem tudja megtörni a Fidesz közösségét.
Minket nem tud megijeszteni Magyar Péter. Minket nem tud szétverni, felszámolni Magyar Péter”
– jelentette ki.
A politikus arra kérte támogatóit, hogy a politikai konfliktusok ellenére se engedjenek a gyűlöletnek, és őrizzék meg közösségük összetartását.
Deutsch Tamás szerint a költségvetésről akarja elterelni a figyelmet Magyar Péter
A fideszes politikus szerint a folyamatos politikai támadások mögött az a szándék is meghúzódhat, hogy a kormány elterelje a figyelmet saját intézkedéseiről. Deutsch Tamás a tiszás ügynökbotrányt és a 2027-es költségvetési javaslatot is megemlítette, amely álláspontja szerint súlyos adóemeléseket és megszorításokat tartalmaz.
A tervezetet Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is bírálta, aki az átverés költségvetésének nevezte a dokumentumot, és annak visszavonását követelte.
Deutsch Tamás közölte, hogy a Fidesz–KDNP képviselői a következő héten kezdődő parlamenti költségvetési vitában ezekre a kérdésekre kívánják irányítani a figyelmet.
Harcoljunk a politikai önkény ellen, és álljunk ki a szabadságért”
– fogalmazott Deutsch Tamás.