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nemzeti közszolgálati egyetem

„Nem erről volt szó!” – diákok tüntettek a Miniszterelnökség előtt Lannert Judit miatt

2026. november 06. 11:54
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Hiába a szép szavak, nem kezeli partnerként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatóit Lannert Judit minisztériuma. A diákok azért vonultak az utcára, hogy vonják vissza a tanárképző kar megszüntetéséről szóló döntést és vonják be őket is a tárgyalásokba.
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Tüntetést tartottak a diákok a Miniszterelnökség előtt péntek délelőtt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói azért vonultak az utcára, mert semmit nem tudnak arról, milyen jövőt szán nekik az új kormányzat. 

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Tüntető diákok a Miniszterelnökség épülete előtt
Fotó: Mediaworks

Diákok: Lannert Judit változatlan feltételeket ígért

Lannert Judit oktatási miniszter nem sokkal kinevezése után jelentette be, hogy megszüntetik a tanárképzést az NKE-n. Akkor azt ígérte, hogy azt ígérte, hogy a már felvett diákok változatlan feltételekkel fejezhetik be a tanulmányaikat. 

Ehhez képest október 14-én arról kaptak tájékoztatást, hogy várhatóan a mostani tanév lesz az utolsó, amelyet még az egyetemen tölthetnek. A hallgatók jelenleg azt sem tudják, melyik felsőoktatási intézményben és milyen feltételekkel folytathatják majd képzésüket.

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A legnagyobb probléma, hogy nem tudják, mi lesz velük
Fotó: Mediaworks

Méltatlanul minősített diákok

A demonstráció egyik szervezője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hangsúlyozta: nem a döntés felülvizsgálatának kikényszerítése az egyetlen céljuk, hanem az, hogy az érintett hallgatókat végre partnerként kezeljék, és a minisztérium érdemi egyeztetést kezdjen velük. Hozzátette: 

szeretnék, ha

 a felsőoktatási államtitkár és a tárca vezetése személyesen is megismerné, 

milyen munka folyik a tanárképző karon, és milyen közösség működik az intézményben. A hallgatók sérelmezik azokat a korábbi kijelentéseket is, amelyek szerintük méltatlanul minősítették az egyetem tanárképző karát és annak oktatóit. A szervező felidézte, hogy 

a karra többször is a „janicsárképző” kifejezéssel hivatkoztak,

 sőt a felsőoktatási államtitkár az oktatókat is szakmaiatlannak nevezte. A demonstrálók szerint ezek a megnyilvánulások nem tükrözik az intézményben folyó oktatás valóságát.

Július 31-től megszűnik a jogviszonyuk

A diákok tüntetésén interjút készített az egyik résztvevővel Bohár Dániel is. 

A fiatalember elmondta: nem erről volt szó, nem ezt ígérték nekik. Teljesen kilátástalan a jövőjük, mert csak annyit közöltek velük, hogy július 31-i hatállyal megszűnik a jogviszonyuk. 

demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
demonstráció, NKE tanárképzés, NKEtanárképzés, Tanulni szeretnénk, hogy taníthassunk, Miniszterelnökség előtt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2026.11.06., diák, hallgató,
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Galéria: Tiltakozás a Miniszterelnökség előtt: Lannert Judit ellen tüntettek a diákok
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói békés demonstrációt tartanak 2026. november 6-án a Miniszterelnökség épülete előtt

 

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