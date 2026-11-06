„Nem erről volt szó!” – diákok tüntettek a Miniszterelnökség előtt Lannert Judit miatt

Tüntetést tartottak a diákok a Miniszterelnökség előtt péntek délelőtt. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói azért vonultak az utcára, mert semmit nem tudnak arról, milyen jövőt szán nekik az új kormányzat.

Tüntető diákok a Miniszterelnökség épülete előtt

Fotó: Mediaworks

Diákok: Lannert Judit változatlan feltételeket ígért

Lannert Judit oktatási miniszter nem sokkal kinevezése után jelentette be, hogy megszüntetik a tanárképzést az NKE-n. Akkor azt ígérte, hogy azt ígérte, hogy a már felvett diákok változatlan feltételekkel fejezhetik be a tanulmányaikat.

Ehhez képest október 14-én arról kaptak tájékoztatást, hogy várhatóan a mostani tanév lesz az utolsó, amelyet még az egyetemen tölthetnek. A hallgatók jelenleg azt sem tudják, melyik felsőoktatási intézményben és milyen feltételekkel folytathatják majd képzésüket.

A legnagyobb probléma, hogy nem tudják, mi lesz velük

Fotó: Mediaworks

Méltatlanul minősített diákok

A demonstráció egyik szervezője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hangsúlyozta: nem a döntés felülvizsgálatának kikényszerítése az egyetlen céljuk, hanem az, hogy az érintett hallgatókat végre partnerként kezeljék, és a minisztérium érdemi egyeztetést kezdjen velük. Hozzátette:

szeretnék, ha

a felsőoktatási államtitkár és a tárca vezetése személyesen is megismerné,

milyen munka folyik a tanárképző karon, és milyen közösség működik az intézményben. A hallgatók sérelmezik azokat a korábbi kijelentéseket is, amelyek szerintük méltatlanul minősítették az egyetem tanárképző karát és annak oktatóit. A szervező felidézte, hogy

a karra többször is a „janicsárképző” kifejezéssel hivatkoztak,

sőt a felsőoktatási államtitkár az oktatókat is szakmaiatlannak nevezte. A demonstrálók szerint ezek a megnyilvánulások nem tükrözik az intézményben folyó oktatás valóságát.

Július 31-től megszűnik a jogviszonyuk

A diákok tüntetésén interjút készített az egyik résztvevővel Bohár Dániel is.

A fiatalember elmondta: nem erről volt szó, nem ezt ígérték nekik. Teljesen kilátástalan a jövőjük, mert csak annyit közöltek velük, hogy július 31-i hatállyal megszűnik a jogviszonyuk.