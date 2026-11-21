November 20-án magyar fiatalok is csatlakoztak a nemzetközi diáksztrájkhoz, amelynek budapesti eseményét a Szolidáris Fiatalok Mozgalma szervezte. A résztvevők délután három órakor a Fővám téren gyülekeztek, majd a Kálvin téren keresztül a Március 15. térig vonultak. A demonstráción a fiatalokat érintő társadalmi problémák mellett a kapitalizmus kritikája is hangsúlyt kapott, és a kommunista mozgalmakhoz kötődő jelképek is feltűntek.

Kapitalizmusellenes felszólalások, a kommunista jelképek is képviseltették magukat a pénteki diáksztrájkon (Fotó: képernyőkép)

A diáksztrájk lényege, hogy legyen baloldali fiatalság Magyarországon

A szervezők szerint a magyar fiatalok ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint nyugat-európai társaik. A lakhatási válságot, az oktatási rendszer elavultságát, a diákmunkások érdekképviseletének hiányosságait és a jóléti rendszer problémáit emelték ki.

A demonstrálók szerint az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátórendszer állapota is sürgős kormányzati beavatkozást igényel. Bár a kormány korábban válaszolt a követeléseikre, a szervezők nem tartották kielégítőnek az intézkedéseket.

A tüntetésen ugyanakkor nem kizárólag szociális és oktatáspolitikai követelések fogalmazódtak meg.