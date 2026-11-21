November 20-án magyar fiatalok is csatlakoztak a nemzetközi diáksztrájkhoz, amelynek budapesti eseményét a Szolidáris Fiatalok Mozgalma szervezte. A résztvevők délután három órakor a Fővám téren gyülekeztek, majd a Kálvin téren keresztül a Március 15. térig vonultak. A demonstráción a fiatalokat érintő társadalmi problémák mellett a kapitalizmus kritikája is hangsúlyt kapott, és a kommunista mozgalmakhoz kötődő jelképek is feltűntek.
A diáksztrájk lényege, hogy legyen baloldali fiatalság Magyarországon
A szervezők szerint a magyar fiatalok ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint nyugat-európai társaik. A lakhatási válságot, az oktatási rendszer elavultságát, a diákmunkások érdekképviseletének hiányosságait és a jóléti rendszer problémáit emelték ki.
A demonstrálók szerint az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátórendszer állapota is sürgős kormányzati beavatkozást igényel. Bár a kormány korábban válaszolt a követeléseikre, a szervezők nem tartották kielégítőnek az intézkedéseket.
A tüntetésen ugyanakkor nem kizárólag szociális és oktatáspolitikai követelések fogalmazódtak meg.
A résztvevők között akadtak olyanok is, akik nyíltan kommunistának vallották magukat, miközben sarló-kalapácsos kitűzők is megjelentek a demonstráción.
Az egyik megszólaló a rendezvény politikai céljáról beszélve így fogalmazott:
A lényege a tüntetésnek, hogy legyen baloldali fiatalság Magyarországon.”
A HVG helyszíni beszámolója szerint a demonstráción a Forradalmi Kommunista Internacionálé egyik tagja is megszólalt, aki kifejezetten a szocializmus magyarországi felépítéséről beszélt. Egy másik résztvevő a kapitalista rendszer válságának nevezte a fiatalokat érintő problémákat, és a tüntetésen a „tőke van, nincs jövő” jelszó is elhangzott.