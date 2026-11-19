November 20-án, pénteken újabb diáktüntetés lesz Budapesten, amelyet a Szolidáris Fiatalok szervez a nemzetközi ifjúsági és diáksztrájk részeként. A Facebookon közzétett program szerint a résztvevők 15 órakor gyülekeznek a Fővám téren, majd 16 órától a Kálvin téren keresztül a Március 15. tér felé vonulnak. A demonstráción több beszéd is elhangzik, a rendezvény várhatóan 19 órakor ér véget.

Legutóbb a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzős hallgatói kezdeményeztek diáktüntetést a Miniszterelnökség előtt (Fotó: Mediaworks)

A diáktüntetés szervezői több területen is változást követelnek

A szervezők felhívásukban elsősorban a diákmunkások kiszolgáltatottságára, a lakhatási nehézségekre és a felsőoktatás problémáira hívják fel a figyelmet.

Követelik többek között a fiatal munkavállalók erősebb jogi védelmét, a mentális egészségügyi ellátás finanszírozásának növelését, valamint a megfizethető lakhatás biztosítását.

A felsőoktatás területén az alapítványi fenntartásba került egyetemek köztulajdonba vételét, az oktatók megfelelő bérezését és a hallgatók nagyobb beleszólását sürgetik az intézmények működésébe. A szervezők az előző kormány oktatáspolitikáját is bírálják, ugyanakkor úgy vélik, hogy a jelenlegi kormányzat részéről sem történtek megfelelő lépések a problémák orvoslására.

A lakhatás kérdése különösen aktuális, miután a Tisza-kormány kivezette az Otthon Start programot. Az Origo korábban részletesen bemutatta, hogy az új Wekerle Plusz konstrukció szigorúbb feltételeket szab, a használt lakások vásárlásakor pedig a korábbi 3 helyett már 5 százalékos kamattal számolhatnak az igénylők.

Az oktatás helyzete miatt sem először vonulnak utcára a fiatalok. November 6-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzős hallgatói tüntettek a Miniszterelnökség előtt, miután a Lannert Judit vezette oktatási tárca döntése nyomán bizonytalanná vált képzésük jövője.