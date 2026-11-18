Havasi Bertalan, a volt miniszterelnök titkárságának szóvivője közleményében úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány folytatja az ország kiárusítását, most a dohánykoncessziókat akarják külföldi kézre játszani.

Komoly változás jöhet a dohánykoncessziónál - Fotó: Hirling Bálint - Origo

A kormányváltás óta lépésről lépésre adják át a magyar gazdaságot külföldi érdekcsoportoknak. A bankvilágban már "az Erste fújja a passzátszelet", az M6-os autópálya koncesszióját az osztrákok kapták, és százmilliárdokkal "ajándékozták meg" a külföldi tulajdonban lévő energiacégeket, most pedig a dohánykereskedelem következik - írta.

Havasi Bertalan emlékeztetett, hogy a nemzeti kormány olyan dohánykereskedelmi és trafikrendszert dolgozott ki, amely lehetővé tette, hogy a dohány nagy- és kiskereskedelemben a magyarok munkáján a magyarok keressenek.

A "német érdekeket kiszolgáló Vitézy-féle minisztérium" most ezt a gazdasági lehetőséget is a németek kezére akarja átjátszani

- értékelt.

A közlemény kitér arra is, hogy a WHO szerint a magyar rendszer - amelyet 2016-ban az Európai Bizottság is jóváhagyott - példaértékű volt, csökkent a dohányzás, és javult a magyar emberek egészségi állapota.

A közleményben Havasi Bertalan figyelmeztette "a Vitézy-féle minisztériumot" és külföldi üzlettársait, hogy Magyarország nem eladó, és a dohányiparban is helyre fogják állítani "a nemzeti érdekeket szolgáló szabályokat".

Változás jöhet a dohánykoncesszióknál

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedd esti Facebook-bejegyzése alapján a kormány olyan javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelynek alapján 2027. június 1-jével megszűnne az Országos Dohányboltellátó kizárólagos joga és koncessziós szerződése. Újraszabályoznák a dohányellátók és a trafikok árrését is.