— Az ember sokszor hiszi azt, hogy ő maga van a saját kezében, de az Isten kezében van, eszközök vagyunk és ha ezzel nem vagyunk tisztában, akkor nagyon sok kudarccal nézünk szembe" – mondta Dörner György a Négyszemközt Andor Évával podcastben.
Dörner György az Origónak adott exkluzív interjúban beszélt arról is, hogy lát-e hitet az új kormányzatban.
Nem látok, sajnos nem látok. Lehet, hogy tévedek. Egyébként pedig nehéz egy olyan országban jó döntést hozni, amelyik elfordul Istentől
– mondta, hozzátéve: szerinte a jó döntéshez több kell a szakértelemnél.
Csak úgy lehet jó döntést hozni, hogyha az emberben van bizalom, szeretet, hit, reménység és odaadás
– mondta, és hozzátette, a barátság is ilyen értékeken alapul.
A barátság az nem a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat. Az feltétel nélküli. A hit feltétel nélküli. Nehéz megérteni, ezt én aláírom. Na de hát ezt az oktatás sara.
Ezért a hit- és erkölcstan oktatását is fontosnak tartja: „Remélem azért előbb-utóbb sor kerül arra, hogy bekerüljön a hit és erkölcstan az oktatásba” – hangsúlyozta.
A kereszténység az egy olyan hagyomány, ami nagyon jó, és akiben nincs meg a kereszténység, nincs valamiféle szakralitás iránti vágy, az nem tökéletes
– mondta.
Dörner György: Nem az én világom a demokrácia
Dörner György a Négyszemközt Andor Évával című podcastban egy arról is beszélt, hogy a szakralitás a színházakban, a kultúrában miért nem tudott fősodorrá válni.
A demokrácia hozadéka ez. Fidesznek is, Tiszának is, mindennek. Hát ebben élünk. Aztán, hogy ez a demokrácia valódi vagy nem, az már egy más kérdés
- fogalmazott, majd arra kérdésre, hogy szerinte milyen a nem valódi demokrácia, azt felelte: „Amiben élünk.”
Majd úgy folytatta: „Én amióta élek, azt látom, hogy demokráciának mondanak olyat, ami esetleg nem az. De egyébként a szavak elvesztik jelentőségüket. Már régóta megtörtént, és ez folyamatos.”
Hozzátette:
de nem az én világom a demokrácia. Én a szakrális királyságban hiszek.
A Kossuth-díjas színész-rendező szerint a régi uralkodók szerepe éppen ebben különbözött a maiakétól.
Régen királynak hívták azt a vezetőt, aki a szakralitással tartotta, az Istennel tartotta a földi emberek közti kapcsolatot, az Isten és ember közti kapcsolatot. Ez kikerült.
Arra a kérdésre, lát-e ma olyan vezetőt, aki megállíthatja az ország „elsodortatását”, így felelt: „Hiba lenne, most ha azt mondanám, hogy igen, és az is hiba lenne, ha azt mondanám, hogy nem. De mivel én royalista vagyok. Úgyhogy minden szakrális uralkodót tudok támogatni, aki valóban szakrális.”
A teljes interjú az Origo Youtube csatornáján, a Négyszemközt Andor Évával podcastben tekinthető meg.