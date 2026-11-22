— Az ember sokszor hiszi azt, hogy ő maga van a saját kezében, de az Isten kezében van, eszközök vagyunk és ha ezzel nem vagyunk tisztában, akkor nagyon sok kudarccal nézünk szembe" – mondta Dörner György a Négyszemközt Andor Évával podcastben.

Dörner György: Én a szakrális királyságban hiszek Fotó: Mediaworks

Dörner György az Origónak adott exkluzív interjúban beszélt arról is, hogy lát-e hitet az új kormányzatban.

Nem látok, sajnos nem látok. Lehet, hogy tévedek. Egyébként pedig nehéz egy olyan országban jó döntést hozni, amelyik elfordul Istentől

– mondta, hozzátéve: szerinte a jó döntéshez több kell a szakértelemnél.

Csak úgy lehet jó döntést hozni, hogyha az emberben van bizalom, szeretet, hit, reménység és odaadás

– mondta, és hozzátette, a barátság is ilyen értékeken alapul.

A barátság az nem a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat. Az feltétel nélküli. A hit feltétel nélküli. Nehéz megérteni, ezt én aláírom. Na de hát ezt az oktatás sara.

Ezért a hit- és erkölcstan oktatását is fontosnak tartja: „Remélem azért előbb-utóbb sor kerül arra, hogy bekerüljön a hit és erkölcstan az oktatásba” – hangsúlyozta.

A kereszténység az egy olyan hagyomány, ami nagyon jó, és akiben nincs meg a kereszténység, nincs valamiféle szakralitás iránti vágy, az nem tökéletes

– mondta.