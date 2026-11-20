Schmidt Mária, Bayer Zsolt és több ismert közéleti szereplő is előadást tart a februári DPK-táborban. A szervezők a közösségi oldalon lévő zárt csoportjukban tették közzé az első kilenc meghívott nevét.

Kiderült, kik lesznek a februári DPK-tábor első előadói Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A bejelentés szerint a rendezvényen Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatója, Pócs János, Takács Péter és Szűcs Gábor országgyűlési képviselők, Apáti Bence és Bayer Zsolt publicisták, Bohár Dániel politikai kommentátor, Deák Dániel vezető elemző, valamint Forgács István felzárkóztatáspolitikai szakértő vesz részt.

A II. Országos DPK Tábort 2027. február 13–14-én rendezik meg Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben. A szervezők közlése szerint a jegyek több mint fele már elfogyott.

A támogatói jegyet vásárlók különleges programokon is részt vehetnek: a gyémánt fokozatú támogatókat zártkörű fogadásra hívják, az arany fokozatúak pedig exkluzív backstage túrán ismerkedhetnek meg a rendezvény kulisszáival.

A februári találkozót már októberben meghirdették, nem sokkal az első országos DPK-tábor után. Az első rendezvényt szintén Lakiteleken tartották, ahol Orbán Viktor is beszédet mondott.