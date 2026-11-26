Újabb részleteket osztottak meg a Digitális Polgári Körök 2027. február 13–14-én, a lakiteleki Hungarikum Ligetben megrendezendő országos találkozójáról. A téli DPK-tábor szervezői közösségi oldalukon jelentették be az újabb öt meghívott előadó nevét. A kétnapos rendezvény középpontjában az elmúlt időszak tapasztalatainak értékelése, az aktuális közéleti kihívások és a jövő kérdései állnak majd.

Újabb öt meghívott előadóval bővült a februári DPK-tábor programja (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)

Velük bővült a februári DPK-tábor előadóinak névsora

A szervezők legfrissebb bejelentése szerint a rendezvényen részt vesz:

Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselő,

Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő,

Szentkirályi Alexandra országgyűlési képviselő,

Panyi Miklós országgyűlési képviselő,

Navracsics Tibor jogász, politológus, egyetemi docens.

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a meghívottak között szerepel többek között Schmidt Mária, Bayer Zsolt, Pócs János, Takács Péter és Deák Dániel is. A szervezők közlése szerint a belépők több mint hetven százaléka már gazdára talált. A támogatói jegyet vásárlók különprogramokon is részt vehetnek: a gyémánt fokozatú támogatókat zártkörű fogadásra várják, míg az arany fokozatú támogatók a rendezvény szervezési munkálataiba és kulisszái mögé nyerhetnek betekintést.

A második országos találkozót már októberben meghirdették, nem sokkal az első, telt házas lakiteleki rendezvény után, amelyen Orbán Viktor is beszédet mondott.