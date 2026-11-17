A dróntámadás kedden érte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy orosz drón a vasútállomástól mintegy 300 méterre csapódott be. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán közölte, hogy a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a történtek miatt pedig november 17-én és 18-án leállítják a Magyarország és Ukrajna közötti vasúti közlekedést.
Nemrég Kárpátalján, a munkácsi pályaudvartól 300 méterre orosz drón csapódott be. A Magyarszágról érkező vonat magyar személyzetét leszállították. Mára és holnapra leállítjuk a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között.
– írta a miniszterelnök.
Orbán Anita is reagált a kárpátaljai dróntámadásra
A dróntámadást követően Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, és együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyarok, valamint az ukrán nép iránt.
A tárcavezető tájékoztatása szerint magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany–2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár térségét. Az ukrán légvédelem több drónt megsemmisített, ugyanakkor több becsapódásról is érkeztek jelentések. A keletkezett károk felmérése jelenleg is tart.
Orbán Anita hangsúlyozta, hogy nem ez volt az első légitámadás Kárpátalja ellen, és véleménye szerint a jövőben is számítani lehet hasonló akciókra. Arra is figyelmeztetett, hogy az ukrán polgári lakosság rendkívül nehéz tél elé nézhet, mivel az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek több térségben már most kritikus állapotban vannak.
A külügyminiszter szerint az orosz támadások fokozódása tovább súlyosbíthatja az energiaellátási problémákat, ami a vízellátást és a fűtést is veszélyeztetheti.
Mit lehet eddig tudni a munkácsi dróntámadásról?
Kárpátalján kedden délelőtt 9 óra 24 perckor rendeltek el légiriadót, miután orosz drónok jelentek meg a térség légterében. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a pilóta nélküli repülőeszközök a szomszédos Lemberg megye irányából tartottak Kárpátalja felé.
A munkácsi városi tanács és a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás tájékoztatása alapján Munkács is az érintett települések között volt. A helyi hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légiriadót, kövessék a hivatalos tájékoztatásokat, és a veszély elmúltáig maradjanak biztonságos helyen.
A támadás idején a munkácsi iskolákban a diákok az óvóhelyeken tartózkodtak. A hatóságok külön felhívták a figyelmet arra is, hogy a lakosság ne tegyen közzé olyan fényképeket vagy videókat, amelyek a légvédelem tevékenységét mutatják, mivel ezek katonai szempontból érzékeny információkat tartalmazhatnak.
A dróntámadás következtében keletkezett anyagi károkról és az esetleges sérültekről egyelőre nem áll rendelkezésre megerősített tájékoztatás.