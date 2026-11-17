A dróntámadás kedden érte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy orosz drón a vasútállomástól mintegy 300 méterre csapódott be. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán közölte, hogy a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították, a történtek miatt pedig november 17-én és 18-án leállítják a Magyarország és Ukrajna közötti vasúti közlekedést.

A munkácsi dróntámadás idején légiriadót rendeltek el Kárpátalján (A kép illusztráció, rajta: egy dróntámadás nyomai az ukrajnai Dnyipróban, 2026. november 16-án.)

Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV / NurPhoto

Nemrég Kárpátalján, a munkácsi pályaudvartól 300 méterre orosz drón csapódott be. A Magyarszágról érkező vonat magyar személyzetét leszállították. Mára és holnapra leállítjuk a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között.

– írta a miniszterelnök.

Orbán Anita is reagált a kárpátaljai dróntámadásra

A dróntámadást követően Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, és együttérzését fejezte ki a kárpátaljai magyarok, valamint az ukrán nép iránt.

A tárcavezető tájékoztatása szerint magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany–2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár térségét. Az ukrán légvédelem több drónt megsemmisített, ugyanakkor több becsapódásról is érkeztek jelentések. A keletkezett károk felmérése jelenleg is tart.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy nem ez volt az első légitámadás Kárpátalja ellen, és véleménye szerint a jövőben is számítani lehet hasonló akciókra. Arra is figyelmeztetett, hogy az ukrán polgári lakosság rendkívül nehéz tél elé nézhet, mivel az elektromos hálózat és a távfűtési rendszerek több térségben már most kritikus állapotban vannak.

A külügyminiszter szerint az orosz támadások fokozódása tovább súlyosbíthatja az energiaellátási problémákat, ami a vízellátást és a fűtést is veszélyeztetheti.