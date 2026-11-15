A Petőfi után az Árpád híd jön – ebben a sorrendben kellene felújítani a budapesti dunai átkelőket

Újabb szakaszába léphet a Petőfi híd felújításának előkészítése, a főváros pedig már a következő nagy hídrekonstrukcióval is számol – közölte az Origo megkeresésére a Főpolgármesteri Hivatal.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Petőfi hídnál a tervezési munkákra kiválasztották a vállalkozást, a BKK a napokban kötheti meg a tervezői szerződést. A kivitelezési tervek elkészítése 2 évet vehet igénybe, ezután pedig közbeszerzési eljárásban választják ki a kivitelezőt.
A Petőfi híd teljes körű felújítása régóta esedékes: a műtárgy utoljára 1979 és 1980 között esett át teljes rekonstrukción. 1996-ban pedig részleges beavatkozásokat végeztek rajta, az elmúlt években csak kisebb munkálatokat végeztek az átkelőn.
Ilyen állapotban vannak a budapesti Duna-hidak
A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint ez a budapesti átkelők toplistája, az állapotuk szerint:
- Lánchíd
- Szabadság híd, Margit híd, Északi vasúti mederhíd járdái
- Erzsébet híd, Rákóczi híd, Kvassay híd
- Árpád híd, Meder utcai gyalogos híd, az Újpesti-öböl felett Északi vasúti híd, Újpesti-öböl és Váci út feletti híd járdái
- Petőfi híd, Gubacsi híd, K-híd
Vagyis a Petőfi mellett a Gubacsi és a K-híd a legrozogább állapotú, ezeket követi az Árpád híd.
Az Árpád híd felújítása is tervben van már
A Főpolgármesteri Hivatal szerint optimális esetben a Petőfi híd kivitelezésével egy időben elindulhat az Árpád híd felújításának tervezése. A tényleges munkálatokra azonban csak a Petőfi híd rekonstrukciója után kerülhetne sor, hogy a fővárosi költségvetést ne terhelje egyszerre két ekkora beruházás.
Az Árpád híd felújítása azonban még évekre van: a Városháza szerint a legjobb esetben is csak öt év múlva, 2031 körül indulhat el. A finanszírozásról egyelőre nincs megállapodás vagy döntés.
Az Árpád híd középső, jelenlegi villamoshídja 1956-ban épült, amelyet a híd szélesítésekor, a jelenlegi közúti hidak építése idején, 1980 és 1984 között felújítottak. Ezután a kétoldali vasbeton járdalemezeket építették át acél pályalemezre 2003-ban. Az 1-es villamos rekonstrukciójakor a középső villamos hídon a pályaszint feletti részeken végeztek felújítást, többek között a szigetelést és a vasúti pályát érintően. A Budapest Közút 2025 nyarán a híd Margitszigeti lehajtójánál hajtott végre dilatációcserét.
A K-híd felújítása zajlik, a Gubacsi hídon is dolgoznak
A főváros szerint a mellékági hidak közül a K-híd felújítása már megkezdődött. A munkálatok 2026 októberének közepén indultak, és várhatóan 2027 végéig tartanak. A Gubacsi híd rekonstrukcióját szintén indokoltnak nevezték: az átkelőn 2026 őszén sarujavításra és dilatációcserére is sor került.
A Gubacsi vasúti híd hamarosan megkezdődő átépítésével összefüggésben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) azt is vizsgálja, hogy a felszabaduló vasúti híd, valamint a meglévő közúti híd miként lenne felhasználható.
A Főpolgármesteri Hivatal kitért arra is, hogy az Erzsébet híd lehajtójának két ágán 2026 őszén dilatációjavítási munkálatokat végeztek. Az Északi vasúti híd Újpesti-öböl feletti északi járdaszakaszán pedig 2026 tavaszán hajtottak végre javításokat.
A főváros szerint lesznek dugók, de kezelhetők lesznek a fennakadások
A főváros tájékoztatása szerint a felújítások sorrendjét alapvetően a hidak műszaki állapota határozza meg, ugyanakkor figyelembe kell venni a városban zajló más beruházásokat és az azokkal járó korlátozásokat is. A hivatal elismerte, hogy egy-egy Duna-híd felújítás miatti lezárása zavart okozhat a városi közlekedésben, ugyanakkor úgy vélik, az ebből adódó fennakadások kezelhetők lennének.
Sokan emlékeznek rá, hogy 2021 júniusában a Lánchíd, a pesti alsó rakpart, az M3-as bevezető szakasza és a Blaha Lujza tér felújítása egy időben zajlott, a megszokott menetidő legalább a kétszeresére nőtt, és több kilométeres kocsisorok alakultak ki.
Borítókép: A Petőfi (Horthy Miklós) híd felavatása 1937. szeptember 12-én. (Forrás: Fortepan 227555)
A Petőfi híd felújításával kapcsolatban az borzolta legutóbb a fővárosi kedélyeket, hogy Varga Dániel fideszes képviselő felvetette: a felújítással egy füst alatt újjáépíthetnék az annak idején az átkelő budai hídfőjénél állt haditengerészeti hősi emlékművet. Már a felvetés is heves vitát váltott ki, Újpest volt momentumos alpolgármestere egyenesen azt állította, a Horthy-korszak restaurációja zajlik, és ebből elég.