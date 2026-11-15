A Petőfi után az Árpád híd jön – ebben a sorrendben kellene felújítani a budapesti dunai átkelőket

Újabb szakaszába léphet a Petőfi híd felújításának előkészítése, a főváros pedig már a következő nagy hídrekonstrukcióval is számol – közölte az Origo megkeresésére a Főpolgármesteri Hivatal.

Újabb szakaszába léphet a Petőfi híd felújításának előkészítése, de több budapesti Duna-hídra is ráfér a felújítás (Forrás: BKK)

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Petőfi hídnál a tervezési munkákra kiválasztották a vállalkozást, a BKK a napokban kötheti meg a tervezői szerződést. A kivitelezési tervek elkészítése 2 évet vehet igénybe, ezután pedig közbeszerzési eljárásban választják ki a kivitelezőt.

A Petőfi híd teljes körű felújítása régóta esedékes: a műtárgy utoljára 1979 és 1980 között esett át teljes rekonstrukción. 1996-ban pedig részleges beavatkozásokat végeztek rajta, az elmúlt években csak kisebb munkálatokat végeztek az átkelőn.

Az Árpád híd, a Petőfi híd és utóbbi vitatott emlékműve

Ilyen állapotban vannak a budapesti Duna-hidak

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint ez a budapesti átkelők toplistája, az állapotuk szerint:

Lánchíd Szabadság híd, Margit híd, Északi vasúti mederhíd járdái Erzsébet híd, Rákóczi híd, Kvassay híd Árpád híd, Meder utcai gyalogos híd, az Újpesti-öböl felett Északi vasúti híd, Újpesti-öböl és Váci út feletti híd járdái Petőfi híd, Gubacsi híd, K-híd

Vagyis a Petőfi mellett a Gubacsi és a K-híd a legrozogább állapotú, ezeket követi az Árpád híd.

Az Árpád híd felújítása is tervben van már

A Főpolgármesteri Hivatal szerint optimális esetben a Petőfi híd kivitelezésével egy időben elindulhat az Árpád híd felújításának tervezése. A tényleges munkálatokra azonban csak a Petőfi híd rekonstrukciója után kerülhetne sor, hogy a fővárosi költségvetést ne terhelje egyszerre két ekkora beruházás.

Az Árpád híd felújítása azonban még évekre van: a Városháza szerint a legjobb esetben is csak öt év múlva, 2031 körül indulhat el. A finanszírozásról egyelőre nincs megállapodás vagy döntés.