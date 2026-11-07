Egészségügyi béremelés: egyre nagyobb felháborodást vált ki a Tisza-kormány bejelentése

Egyre nagyobb a felháborodás a Tisza-kormány által bejelentett egészségügyi béremelés körül. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter júliusban még legalább 20–25 százalékos emelés szükségességéről beszélt, amely akár az év végéig megvalósulhatott volna. Ehhez képest a kormány most átlagosan 15 százalékos alapbéremelést tervez 2027-re, amit a miniszter korábbi kijelentéseinek szakmai célkitűzésként való értelmezésével magyarázott.

Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert éles kritikák érték a 2027-re tervezett egészségügyi béremelés miatt, amely elmarad a korábban kilátásba helyezett 20–25 százaléktól (Fotó: Ladóczki Balázs)

Takács Péter és Deák Dániel is bírálta az egészségügyi béremelést

Hegedűs Zsolt átverte a szakdolgozókat”

– jelentette ki Facebook-bejegyzésében Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár, aki szerint a miniszter a felháborodott ápolók megnyugtatása helyett Fidesz-ellenes poszttal próbálta elterelni a figyelmet. Takács arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter, Hegedűs Zsolt és Ruzsa Diána tiszás képviselő közösségi oldalán is özönlenek az elégedetlen kommentek.

Ön és Magyar Péter 20-25%-os azonnali béremelést ígértek. Most pedig Ön és Magyar Péter 15%-ot adnak, de csak jövőre”

– fogalmazott a politikus.

A korábbi államtitkár számokkal is összehasonlította a bérrendezéseket. Emlékeztetett arra, hogy

az Orbán-kormány 2023 júliusában 18 százalékkal, 2024 márciusában pedig átlagosan további 20 százalékkal emelte a szakdolgozók alapbérét.

A második ütem tényleges bérnövekedése év végére elérte a 22 százalékot, így a két lépés összesített hatása 43,9 százalék volt. Takács szerint a 2024-es bérrendezés éves költségvetési hatása 240 milliárd forintot tett ki, míg a Tisza-kormány most 192 milliárd forintot szán a mintegy 123 500 dolgozót érintő emelésre.

Deák Dániel politikai elemző szintén öt pontban bírálta a kormány terveit. Rámutatott, hogy a korábban szükségesnek nevezett 20–25 százalékos emelés helyett mindössze 15 százalék szerepel a tervekben, és a szakdolgozóknak 2027-ig kell várniuk. Felidézte a korábbi bérrendezések eredményeit is: a 2023-as 18 és a 2024-re bejelentett 20 százalékos emelés együttesen 41,6 százalékot jelentett.

Az elemző szerint különösen beszédes, hogy

a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) sem elégedett a bejelentéssel.

A szervezet korábban jelezte, hogy a bérrendezés időzítése és a rendelkezésre álló forrás elmarad a várakozásoktól. A kamara azt szerette volna, hogy az egészségügynek szánt mintegy 500 milliárd forintos többlet legalább fele béremelésre jusson, még az idei évben.