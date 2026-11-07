„Mikor mond le, miniszter úr?” – záporoznak a felháborodott kommentek Hegedűs Zsoltnak a béremelések miatt

Egyre több felháborodott hozzászólás érkezik Hegedűs Zsolt, az egészségügyi béremelésről szóló, Facebook-bejegyzései alá. A tárcavezető több posztban is ismertette a 2027-re tervezett bérrendezés részleteit, a kommentelők közül azonban sokan a korábban kilátásba helyezett 20–25 százalékos emelést kérik rajta számon. A miniszter az általános elégedetlenséget követően egy olyan bejegyzést is közzétett, amelyben a korábbi Fidesz–KDNP-kormányok kommunikációs kiadásait állította szembe a jelenlegi kormány béremelési terveivel – a múlt emlegetése azonban nem nyugtatta meg az embereket.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejegyzései alatt számos elégedetlen hozzászólás jelent meg a tervezett egészségügyi béremelés miatt (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Sokaknak nagy csalódás a 2027-re tervezett egészségügyi béremelés

Hegedűs Zsolt bejegyzésében azt írta, hogy a korábbi kormányok 2011 és 2025 között legalább 119 milliárd forintot költöttek nemzeti konzultációkra, 2022 és 2025 között pedig 226,9 milliárd forint értékben kötöttek állami kommunikációs szerződéseket Balásy Gyula cégeivel. Ezzel szemben – állítása szerint – a Tisza-kormány 192 milliárd forintot biztosít 123 500 egészségügyi dolgozó béremelésére a 2027-es költségvetésben.

A hozzászólókat azonban láthatóan nem győzte meg a visszafelé mutogatás.

Miniszter Úr, még meddig takaróznak a Fidesz-KDNP-vel, ez már gyalázatos, neki kéne fogni az ígéreteket betartani, mert telik az idő és még nulla megvalósítás látszik”

– írta egy felháborodott kommentelő.

Egy másik hozzászóló ennél is rövidebben fogalmazott:

Miniszter úr, már vége van a kampánynak! Látható eredményeket várunk, nem propagandaszöveget!”

Volt, aki arra emlékeztette a minisztert, hogy a választók már leváltották a Fideszt, ezért nem a korábbi kormány költéseire kíváncsiak. A hozzászóló szerint az embereket elsősorban az érdekli, mikor és mennyit javul az egészségügy helyzete, valamint mikor teljesülnek a választási kampányban tett vállalások.

Különösen beszédes egy több mint 42 éve az egészségügyben dolgozó szakember hozzászólása.

A magát Tisza-szavazónak valló kommentelő csalódottan számolt be arról, hogy a korábban emlegetett 25 százalékos béremelés helyett az ismertetett bértábla szerint mindössze 7,5 százalékos növekedésre számíthat.

Azt is sérelmezte, hogy a háromévenkénti előrelépést biztosító új rendszer szerinte nem jelent elegendő ösztönzést a fiatalok számára, és tovább növelheti az orvosok és az ápolók fizetése közötti különbséget.