Újabb részletek derültek ki az egészségügyi béremelésről: vannak, akiknek még a 7,5 százalék sem garantált

Az egészségügyi béremelés újabb részleteiről hétfőn számolt be a Népszabadság, miután az Egészségügyi Minisztérium válaszolt a lap kérdéseire. A 2027-re tervezett bérrendezésből kiderült, hogy a 192 milliárd forintos keret egy részének pontos felosztása továbbra sem ismert, ráadásul bizonyos munkavállalóknak még a legalább 7,5 százalékos béremelés sem garantált. A fejleményekre a „1001 nővér – Felmondjuk a csendet” nevű Facebook-csoport egyik tagja hossú bejegyzésben reagált, amelyben Hegedűs Zsolt minisztert is megszólította.
Az egészségügyi béremelés több részletét is kifogásolta az ápoló
A minisztérium tájékoztatása szerint a jövő évi bérrendezésre szánt 192 milliárd forintból 144,3 milliárd jut az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók alapbéreinek és pótlékainak emelésére. További 12,7 milliárdot a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók kapnak.
A fennmaradó 35 milliárd forintból többek között a kórházak gazdasági, informatikai és műszaki dolgozóinak, valamint a betegszállítóknak, a hospice-ellátásban és az otthoni szakápolásban dolgozóknak a bérrendezését finanszírozzák. Ebből az összegből 10,5 milliárd forintot az intézményvezetők által elosztható többletjuttatásokra különítenek el.
A fennmaradó 24,5 milliárd forint részletes felosztását azonban a minisztérium nem ismertette.
Ez különösen felháborította a Facebook-csoportban megszólaló szakembert, aki élesen kifogásolta a tájékoztatás hiányosságait.
Hát miért államtitok az, hogy mennyit keres jövőre a betegszállító meg a kórházi villanyszerelő?!”
– tette fel a kérdést.
A bejegyzés szerzője azt is sérelmezte, hogy a bértáblán kívüli dolgozók béremelését részben a munkáltatók működési finanszírozásának növelésével biztosítanák, miközben a tárca nem részletezte, milyen garanciák biztosítják a többletforrás bérekre fordítását.
A kormány által bejelentett 15 százalékos emelés ugyanis átlagot jelent. Az új bértábla hatálya alá tartozók számára legalább 7,5 százalékos alapbéremelést garantálnak, más érintett munkavállalókra azonban ez a minimum nem vonatkozik automatikusan.
Az intenzív osztályokon dolgozók bérezése is változik
A bejegyzés egyik leghangsúlyosabb része az intenzív és sürgősségi osztályokon dolgozók bérezésének átalakítását kifogásolja. A tervezett rendszerben megszűnik a korábbi alap- és kiemelt bérkategóriák megkülönböztetése. Akik már most is magasabb alapbért kapnak a munkaterületük miatt, megtarthatják ezt az összeget, és legalább 7,5 százalékos emelésben is részesülnek. Az újonnan érkezőknek azonban már nem jár automatikusan ugyanez a bérelőny.
A szakember szerint ez komoly bérfeszültségeket okozhat az azonos munkát végző ápolók között. A szerző szatirikus példákon keresztül mutatta be, milyen helyzet alakulhat ki, ha két, ugyanazon az osztályon dolgozó szakápoló eltérő alapbért kap pusztán azért, mert különböző időpontban lépett be az intézménybe. Különösen aggályosnak tartja, hogy
az intézményvezetők 10,5 milliárd forintos keretből, részben egyéni mérlegelés alapján oszthatnak majd többletjuttatásokat, miközben az ellenőrzés részletes szabályai és a dolgozói képviselők szerepe még kidolgozás alatt áll.
A minisztérium szerint a vezetőknek indokolniuk kell majd a döntéseiket, az elosztás szabályait pedig nyilvánosságra hozzák.
Hegedűs Zsolt hazavárná a szakembereket, azonban éppen a bérrendszer jelenthet akadályt
A bejegyzés végén a szerző személyesen is megszólította Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert. Mint írta, maga is intenzív osztályon dolgozik, ezért pontosan tudja, milyen felelősséggel jár ez a munka. Felidézte a tárcavezető korábbi, külföldön dolgozó egészségügyi szakembereknek szóló üzenetét is, amelyben a miniszter hazatérésre biztatta őket.
Az ápoló szerint azonban az új bérezési szabályok éppen ezt a célt nehezíthetik meg, hiszen aki 2027-ben térne haza, már nem lenne automatikusan jogosult a korábbi, kiemelt intenzíves alapbérre.
Ön nem tud engem hazahívni, kedves Hegedűs Zsolt”
– fogalmazott a bejegyzés szerzője.
Ezt követően úgy értékelte, hogy a minisztérium intézkedései ellentmondanak a szakemberek hazatérését ösztönző kommunikációnak.
Önök nem hazavárják a szakembereket: Önök pénteken kiküldték a meghívót, hétfőre pedig felszedték a síneket a határnál”
– zárta bejegyzését.
Az Origó korábban már beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán számos egészségügyi dolgozó fejezte ki csalódottságát a béremelési tervek miatt. Többen a korábban kilátásba helyezett 20–25 százalékos emelést kérték számon a miniszteren.
Magyar Péter is megjelent a hozzászólások között
A Népszabadság cikkét az Index is szemlézte, kiemelve, hogy a jövőben nagyobb mozgásteret kapnak a kórházvezetők, miközben nem minden egészségügyi dolgozónak garantált a legalább 7,5 százalékos béremelés. Az Index Facebook-bejegyzése alatt Magyar Péter hozzászólása is megjelent, amelyben a kormányfő a lapot bírálta.
Az Index egy aljas hazug propagandalap. Ezt már régóta tudja mindenki”
– jelentette ki.
A Népszabadság viszont a minisztérium közvetlenül megküldött válaszai alapján ismertette a bérrendezés részleteit. A tervezett rendszer több eleme, köztük a munkáltatói többletforrások elosztásának garanciái és az intézményi juttatások ellenőrzése egyelőre továbbra is tisztázásra vár.