Újabb részletek derültek ki az egészségügyi béremelésről: vannak, akiknek még a 7,5 százalék sem garantált

Az egészségügyi béremelés újabb részleteiről hétfőn számolt be a Népszabadság, miután az Egészségügyi Minisztérium válaszolt a lap kérdéseire. A 2027-re tervezett bérrendezésből kiderült, hogy a 192 milliárd forintos keret egy részének pontos felosztása továbbra sem ismert, ráadásul bizonyos munkavállalóknak még a legalább 7,5 százalékos béremelés sem garantált. A fejleményekre a „1001 nővér – Felmondjuk a csendet” nevű Facebook-csoport egyik tagja hossú bejegyzésben reagált, amelyben Hegedűs Zsolt minisztert is megszólította.

Rengeteg kritikát kap a 2027-re tervezett egészségügyi béremelés (Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt)

Az egészségügyi béremelés több részletét is kifogásolta az ápoló

A minisztérium tájékoztatása szerint a jövő évi bérrendezésre szánt 192 milliárd forintból 144,3 milliárd jut az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók alapbéreinek és pótlékainak emelésére. További 12,7 milliárdot a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók kapnak.

A fennmaradó 35 milliárd forintból többek között a kórházak gazdasági, informatikai és műszaki dolgozóinak, valamint a betegszállítóknak, a hospice-ellátásban és az otthoni szakápolásban dolgozóknak a bérrendezését finanszírozzák. Ebből az összegből 10,5 milliárd forintot az intézményvezetők által elosztható többletjuttatásokra különítenek el.

A fennmaradó 24,5 milliárd forint részletes felosztását azonban a minisztérium nem ismertette.

Ez különösen felháborította a Facebook-csoportban megszólaló szakembert, aki élesen kifogásolta a tájékoztatás hiányosságait.

Hát miért államtitok az, hogy mennyit keres jövőre a betegszállító meg a kórházi villanyszerelő?!”

– tette fel a kérdést.

A bejegyzés szerzője azt is sérelmezte, hogy a bértáblán kívüli dolgozók béremelését részben a munkáltatók működési finanszírozásának növelésével biztosítanák, miközben a tárca nem részletezte, milyen garanciák biztosítják a többletforrás bérekre fordítását.

A kormány által bejelentett 15 százalékos emelés ugyanis átlagot jelent. Az új bértábla hatálya alá tartozók számára legalább 7,5 százalékos alapbéremelést garantálnak, más érintett munkavállalókra azonban ez a minimum nem vonatkozik automatikusan.

Az intenzív osztályokon dolgozók bérezése is változik

A bejegyzés egyik leghangsúlyosabb része az intenzív és sürgősségi osztályokon dolgozók bérezésének átalakítását kifogásolja. A tervezett rendszerben megszűnik a korábbi alap- és kiemelt bérkategóriák megkülönböztetése. Akik már most is magasabb alapbért kapnak a munkaterületük miatt, megtarthatják ezt az összeget, és legalább 7,5 százalékos emelésben is részesülnek. Az újonnan érkezőknek azonban már nem jár automatikusan ugyanez a bérelőny.