Havasi Bertalan: Felháborító, hogy a kormány az Erzsébet-táborokat támadja

Havasi Bertalan közleményében azt írta, Kátai-Németh Vilmos a családtámogatások folyamatos leépítése közben most a nemzeti kormány családpolitikájának egyik legsikeresebb programját, az Erzsébet-táborokat vette célba. Hozzátette, miközben a tárcát sorra hagyják el a szakemberek, a miniszter ahelyett, hogy végre a magyar családokért dolgozna, bűnként próbálja beállítani a rászoruló diákok, nagycsaládosok és hátrányos helyzetű gyermekek százezreinek táborozását segítő tájékoztatást.

Havasi Bertalan szerint politikai támadás érte az Erzsébet-táborokat (Fotó: Ladóczki Balázs)

Havasi Bertalan szerint az Erzsébet-táborokra fordított pénzt nem lehetett volna átcsoportosítani

„Ordas hazugságnak” nevezte, hogy a szóban forgó összeget át lehetett volna csoportosítani, hiszen a forrás törvényileg kizárólag társadalmi tájékoztatásra volt fordítható, ami szerinte egy célszerű és helyes megoldás volt.

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban azt mondta, vizsgálatuk szerint a kormány alig több mint egy hónap alatt, közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás előtt több mint egymilliárd forintot költött az Erzsébet-táborok reklámozására, amit szerinte „semmi nem indokolt”.

Ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért tett feljelentést.

Az ügyben Koncz Zsófia is megszólalt a HírTV-nek. A korábbi családügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a forrás kötött felhasználású volt, és kizárólag tájékoztatási célokra lehetett fordítani.