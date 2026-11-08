ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kátai - németh vilmos

Havasi Bertalan: Felháborító, hogy a kormány az Erzsébet-táborokat támadja

5 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A gyermeküdültetés elleni felháborító politikai támadásnak nevezte Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt miniszterelnök titkárságának szóvivője vasárnap, hogy Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt az Erzsébet-táborok reklámozására fordított közpénzek felhasználása ügyében.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kátai - németh vilmosorbán viktorhavasi bertalanerzsébet tábortábor

Havasi Bertalan közleményében azt írta, Kátai-Németh Vilmos a családtámogatások folyamatos leépítése közben most a nemzeti kormány családpolitikájának egyik legsikeresebb programját, az Erzsébet-táborokat vette célba. Hozzátette, miközben a tárcát sorra hagyják el a szakemberek, a miniszter ahelyett, hogy végre a magyar családokért dolgozna, bűnként próbálja beállítani a rászoruló diákok, nagycsaládosok és hátrányos helyzetű gyermekek százezreinek táborozását segítő tájékoztatást.

Havasi Bertalan szerint politikai támadás érte az Erzsébet-táborokat (Fotó: Ladóczki Balázs)
Havasi Bertalan szerint politikai támadás érte az Erzsébet-táborokat (Fotó: Ladóczki Balázs)

Havasi Bertalan szerint az Erzsébet-táborokra fordított pénzt nem lehetett volna átcsoportosítani

„Ordas hazugságnak” nevezte, hogy a szóban forgó összeget át lehetett volna csoportosítani, hiszen a forrás törvényileg kizárólag társadalmi tájékoztatásra volt fordítható, ami szerinte egy célszerű és helyes megoldás volt.

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban azt mondta, vizsgálatuk szerint a kormány alig több mint egy hónap alatt, közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás előtt több mint egymilliárd forintot költött az Erzsébet-táborok reklámozására, amit szerinte „semmi nem indokolt”.

Ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért tett feljelentést.

Az ügyben Koncz Zsófia is megszólalt a HírTV-nek. A korábbi családügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a forrás kötött felhasználású volt, és kizárólag tájékoztatási célokra lehetett fordítani.

 

Szóljon hozzá!