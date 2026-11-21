Ez az új Zsolti bácsi-ügy, ha kiderül, hogy Magyar Péter valóban hazudott arról, kié az erdőben talált pénz – írta közösségi oldalán Deák Dániel. Az elemző emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter már előre ítéletet mondott, Seszták Miklós földből kiásott milliárdjaiként beszélt a 6,5 milliárdról, és a parlamentben is politikai vádként használta az ügyet. Csakhogy a pénz tulajdonosát a nyomozók máig nem nevezték meg. Az, hogy egy Sesztákot is érintő eljárásban foglalták le, még nem bizonyítja, hogy az övé – jegyezte meg Deák Dániel.

A pénz, amiről a mai napig nem mondják meg, hogy kihez tartozik

Fotó: Facebook/nvvh

Unger Anna is ködösített

Deák Dániel szerint Unger Anna nyilatkozata is komoly kérdéseket vet fel. Az RTL-nek azt mondta, nem tudják, kié a pénz, a helyszínek pedig „nem feltétlenül köthetők bárkihez”. Csakhogy létezik ingatlan-nyilvántartás: egy terület tulajdonosa ellenőrizhető, még ha az ott talált pénzé nem is. Bóka János szerint Magyar Péter és Unger Anna tudatosan hallgatott el részleteket. Az összejátszásra azonban egyelőre nincs nyilvános bizonyíték – hívta fel rá a figyelmet az elemző.

Unger Anna, az NVVH elnöke

Fotó: Facebook/Mandula Viktor

Megjelent a Fabó-szál

Közben megjelent a Fabó-szál – emlékeztet Deák Dániel: A TV2 szerint a feltételezett rejtekhelyek Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és volt feleségéhez köthetők, nem közvetlenül Sesztákhoz. Fabó ráadásul vádlott egy számlagyárügyben: a vád szerint jelentős összegeket mozgattak készpénzben. A Győri Törvényszék megerősítette az eljárást. Ez egy vizsgálható pénzeredeti szál, bár a két ügy kapcsolatát és a TV2 által bemutatott helyszíneket még nem igazolták – írja az elemző. Azaz a helyiektől tudjuk, hogy nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a Fabó Györgyhöz és köréhez köthető helyszínekre, de azt még nem ismerték el, hogy itt találták meg a pénzeket. Igaz, nem is tagadták ezt.

A Fabó-villa sok titkot rejthet

Fotó: Origo

Párhuzam a Zsolti bácsi üggyel

Innen ered a Zsolt bácsi üggyel való párhuzam Deák Dániel szerint: Akkor Semjén Zsoltra vetült súlyos gyanú (minden bizonyíték nélkül), Bangó Sándor állításai pedig hónapokon át foglalkoztatták a nyilvánosságot. Októberben az ügyészség Bangó egyik súlyos állításával kapcsolatban megszüntette az eljárásrészt – emlékeztet. A „Zsolti bácsi”-állításról ez nem döntött, de Bangó szavahihetősége körül ismét súlyos kérdőjelek fogalmazódtak meg.