Egyre több dolog derül ki arról a 6,5 milliárd forintnyi készpénzről, dollárról és euróról, amelyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az ország több pontján – például Nógrádban, Budapesten és Budapest környékén – talált a múlt héten. Magyar Péter miniszterelnök azt állította, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós KDNP-s képviselő pénzéről van szó. Ezt azonban az NVVH elnöke, Unger Anna nem erősítette meg. Azóta pedig kiderült, hogy a hatóságok Fabó György, volt felesége és üzlettársa illetve Fabó cégeihez köthető ingatlanokban vizsgálódtak. Arról, hogy kicsoda Fabó György ebben a cikkünkben írtunk. Most azt vizsgáljuk meg, hogy honnan lehetett ennyi készpénze.
Fabó és a számlagyár
Az egyik nyomot Galgóczy Ferenc szolgáltatta, aki a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó és mintegy másfél hónapja azt állította, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak a tanúval alkut kötni.
A Fuzik-féle számlagyár
Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje kijelentette, a megtalált pénz nem ügyfeléhez tartozik. Leszögezte, védencétől készpénzt nem foglaltak le, noha bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá. Rámutatott: Unger Anna nyilatkozatából is kiderült, hogy a hatóság nem ismeri a pénz tulajdonosát.
A védő a Magyar Nemzetnek egy újabb kérdésre is rámutatott: „Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?” Majd hangsúlyozta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni, a következtetések levonásához előbb a nyomozati iratokat és a tényeket szeretné megismerni.
Arról, hogy a Fabó György ellen eljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyár ügyében, már a TV2 is beszámolt. Később derült ki, hogy ez az ügy a Fuzik Zsolt nevéhez köthető büntetőeljárás része, amelyben Fabó vádlottként szerepel. Ezt erősítette meg Galgóczy Ferenc is. Az ügyben hétfőn nyílt tárgyalást tartottak, a tárgyalásról származó információink szerint a vállalkozó egy bűnszervezet által működtetett számlagyárhoz kapcsolódó ügyletekben vehetett részt. Közvetítésével többek között az Antenna Hungária Zrt., az EURO ONE Zrt. és a Hungaro Digitel Távközlési Kft. is valótlan tartalmú számlákat fogadhatott be.
Fuzik Zsolt a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa, valamint a zuglói parkolásüzemeltetésben érdekelt SIS Parking Kft. projektmenedzsere volt. A férfira 2021 nyarán csaptak le bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanújával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói.
A gyanú szerint társaival olyan számlagyárat működtetett, amelynek keretében 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat.
A rendszerben különböző gazdasági társaságok szerepeltek, a valótlan tartalmú számlák pedig jelentős összegű pénzmozgásokat tettek lehetővé.
A rendszer lényege az volt, hogy a számlákat befogadó vállalkozások papíron olyan szolgáltatásokért fizettek, amelyek mögött nem állt tényleges teljesítés.
Az átutalt összegeket a közreműködő cégeken keresztül készpénzzé alakíthatták,
majd a pénz egy része visszakerülhetett a megrendelőkhöz.
A nyomozás végül kiterjedt céghálózatot tárt fel, az ügyészség pedig több tucat ember ellen emelt vádat. A fiktív számlázással előállított készpénz egy részét a gyanú szerint nemcsak gazdasági szereplők gazdagodására, hanem korrupciós kifizetésekre is felhasználhatták.
Fuzik egyezséget köt
Fuzik később egyezséget kötött az ügyészséggel, és részletes vallomást tett – hazugságvizsgálóra kötve – olyan korrupciós ügyletekről is, amelyekben állítása szerint ismert politikusoknak fizetett kenőpénzt.
A vallomása alapján szocialista politikusok kerültek bíróság elé, többek között Horváth Csaba volt zuglói polgármester, Tóth Csaba korábbi országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt MSZP-s politikus és Baja Ferenc volt miniszter.
Összegezve: Fabó György vádlott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárügyben, és Galgóczy Ferenc állítása szerint hatmilliárd forintot kapott az illegális pénzekből. Pont annyit, amennyit megtalálhattak a hozzá köthető ingatlanokban elásva, elrejtve.