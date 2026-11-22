Egyre több dolog derül ki arról a 6,5 milliárd forintnyi készpénzről, dollárról és euróról, amelyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az ország több pontján – például Nógrádban, Budapesten és Budapest környékén – talált a múlt héten. Magyar Péter miniszterelnök azt állította, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós KDNP-s képviselő pénzéről van szó. Ezt azonban az NVVH elnöke, Unger Anna nem erősítette meg. Azóta pedig kiderült, hogy a hatóságok Fabó György, volt felesége és üzlettársa illetve Fabó cégeihez köthető ingatlanokban vizsgálódtak. Arról, hogy kicsoda Fabó György ebben a cikkünkben írtunk. Most azt vizsgáljuk meg, hogy honnan lehetett ennyi készpénze.

Egyre biztosabban köthető a kiásott pénz Fabó Györgyhöz

Fotó: Origo

Fabó és a számlagyár

Az egyik nyomot Galgóczy Ferenc szolgáltatta, aki a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó és mintegy másfél hónapja azt állította, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak a tanúval alkut kötni.

A Fuzik-féle számlagyár

Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje kijelentette, a megtalált pénz nem ügyfeléhez tartozik. Leszögezte, védencétől készpénzt nem foglaltak le, noha bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá. Rámutatott: Unger Anna nyilatkozatából is kiderült, hogy a hatóság nem ismeri a pénz tulajdonosát.

A védő a Magyar Nemzetnek egy újabb kérdésre is rámutatott: „Ha nem tudjuk, hogy kié a pénz, akkor még az a kérdés is fölmerül, honnan tudjuk, hogy egyáltalán a Seszták-ügyhöz ez kapcsolható?” Majd hangsúlyozta, hogy nem kíván találgatásokba bocsátkozni, a következtetések levonásához előbb a nyomozati iratokat és a tényeket szeretné megismerni.

Arról, hogy a Fabó György ellen eljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyár ügyében, már a TV2 is beszámolt. Később derült ki, hogy ez az ügy a Fuzik Zsolt nevéhez köthető büntetőeljárás része, amelyben Fabó vádlottként szerepel. Ezt erősítette meg Galgóczy Ferenc is. Az ügyben hétfőn nyílt tárgyalást tartottak, a tárgyalásról származó információink szerint a vállalkozó egy bűnszervezet által működtetett számlagyárhoz kapcsolódó ügyletekben vehetett részt. Közvetítésével többek között az Antenna Hungária Zrt., az EURO ONE Zrt. és a Hungaro Digitel Távközlési Kft. is valótlan tartalmú számlákat fogadhatott be.