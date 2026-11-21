Fabó György Pál egy több évtizedes üzleti múltra visszatekintő magyar vállalkozó, aki elsősorban az informatikai nagykereskedelem, az elektronikai kiskereskedelem, valamint a wellness- és ingatlanüzemeltetési szektorral foglalkozik. Az üzletember a Ramiris-cégcsoport egyik meghatározó korábbi tulajdonosa és vezetője volt – ismertette a Világgazdaság.

Fabó György nevéhez kötődhetnek a kiásott milliárdok

Fotó: Origo

Fabó György még 2008-ban alapította meg a Ramiris Europe Kft.-t, amely a magyar informatikai nagykereskedelem egyik jelentős szereplőjévé vált. A társaság 2017-ben például közel 44 milliárd forintos árbevételt ért el. A Ramiris Europe informatikai nagykereskedelmi üzletágát 2022-ben a svájci ALSO-csoport vásárolta meg. Míg a vállalkozás fennmaradó része később IRIS Kereskedőház Csoport Kft. néven működött tovább.

Emellett Fabó György a BestByte műszakicikk-kereskedelmi hálózat tulajdonosi hátterében is megjelenik a Wolf Health Kft.-n keresztül. A BestByte 2024-ben mintegy 39,3 milliárd forintos árbevételt ért el, 2026-ban azonban pénzügyi nehézségek miatt szerkezetátalakítási eljárásra kényszerült.

Az üzletemberhez azonban további vállalkozások is kapcsolódnak. A nyilvános cégadatok alapján a Harsányi Depocentrum Kft. és a Bíbor Health Kft. ügyvezetője, valamint a Wolf Health Kft. és a Petényi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

Vállalkozásai között tehát jelentős kereskedelmi forgalmat lebonyolító és ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó társaságok egyaránt megtalálhatók.

A kiásott milliárdok Fabó Györgyhöz köthetők

A TV2 értesülései szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) olyan helyszíneken tartott kutatásokat, amelyek Fabó György érdekeltségébe tartoznak.

Emlékezetes Az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek és nagy mennyiségű pénzt találtak. A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.

A látványos hatósági akció azonban egy alapvető kérdést megválaszolatlanul hagyott: kié volt a megtalált pénz?

A lefoglalás híre azonnal a politikai viták középpontjába került. A Tisza Párt részéről Magyar Péter is megszólalt, és a milliárdos készpénzleletet a korábbi kormányzati időszak állítólagos korrupciós ügyeivel hozta összefüggésbe. A kormánypárti sajtóban a megtalált pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolták.