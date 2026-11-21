Fabó György Pál egy több évtizedes üzleti múltra visszatekintő magyar vállalkozó, aki elsősorban az informatikai nagykereskedelem, az elektronikai kiskereskedelem, valamint a wellness- és ingatlanüzemeltetési szektorral foglalkozik. Az üzletember a Ramiris-cégcsoport egyik meghatározó korábbi tulajdonosa és vezetője volt – ismertette a Világgazdaság.
Fabó György még 2008-ban alapította meg a Ramiris Europe Kft.-t, amely a magyar informatikai nagykereskedelem egyik jelentős szereplőjévé vált. A társaság 2017-ben például közel 44 milliárd forintos árbevételt ért el. A Ramiris Europe informatikai nagykereskedelmi üzletágát 2022-ben a svájci ALSO-csoport vásárolta meg. Míg a vállalkozás fennmaradó része később IRIS Kereskedőház Csoport Kft. néven működött tovább.
Emellett Fabó György a BestByte műszakicikk-kereskedelmi hálózat tulajdonosi hátterében is megjelenik a Wolf Health Kft.-n keresztül. A BestByte 2024-ben mintegy 39,3 milliárd forintos árbevételt ért el, 2026-ban azonban pénzügyi nehézségek miatt szerkezetátalakítási eljárásra kényszerült.
Az üzletemberhez azonban további vállalkozások is kapcsolódnak. A nyilvános cégadatok alapján a Harsányi Depocentrum Kft. és a Bíbor Health Kft. ügyvezetője, valamint a Wolf Health Kft. és a Petényi Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.
Vállalkozásai között tehát jelentős kereskedelmi forgalmat lebonyolító és ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó társaságok egyaránt megtalálhatók.
A kiásott milliárdok Fabó Györgyhöz köthetők
A TV2 értesülései szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) olyan helyszíneken tartott kutatásokat, amelyek Fabó György érdekeltségébe tartoznak.
Emlékezetes Az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek és nagy mennyiségű pénzt találtak. A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.
A látványos hatósági akció azonban egy alapvető kérdést megválaszolatlanul hagyott: kié volt a megtalált pénz?
A lefoglalás híre azonnal a politikai viták középpontjába került. A Tisza Párt részéről Magyar Péter is megszólalt, és a milliárdos készpénzleletet a korábbi kormányzati időszak állítólagos korrupciós ügyeivel hozta összefüggésbe. A kormánypárti sajtóban a megtalált pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolták.
A legfontosabb kérdésre végül maga Unger Anna, az NVVH elnöke sem tudott választ adni, amikor arról beszélt, hogy nem tudják, kié a lefoglalt készpénz. Mint fogalmazott: „Nincs rajta senkinek az óvodai jele. Majd eldől, hogy kié.” Unger ugyanakkor hangsúlyozta, a pénzt a Seszták Miklóst is érintő büntetőeljárás nyomozati cselekményei során találták meg.
Papp Gábor, a volt miniszter ügyvédje kijelentette, a megtalált pénz nem Seszták Miklósé. Leszögezte, védencétől készpénzt nem foglaltak le, noha bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá.
A TV2 Híradója november 19-én olyan helyszíneket mutatott be, ahol egy informátor szerint a nyomozók a lefoglalt milliárdok egy részére bukkanhattak. A bemutatott helyszínek nem Seszták Miklóshoz, Fabó György vállalkozóhoz köthetők.
Ráadásul Fabó György ellen a Győri Törvényszéken jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben. Ez a körülmény a készpénz eredetével kapcsolatban újabb kérdéseket vet fel. Elképzelhető ugyanis, hogy a hatalmas összegek adócsalásból származnak.
Fabó György érintettségét az is erősítheti, hogy nemrég számos rendőrautó érkezett a házához, ahol az egyenruhások hosszabb ideig ott maradtak egy környékbeli állítása szerint. Az intézkedés céljáról azonban nem rendelkezett információval.
Tovább bonyolódik az ügy Fabó György körül
Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó egy Facebookon közzétett videójában másfél hónapja azt állította, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak a tanúval alkut kötni.
A Fuzik Zsolt nevéhez köthető büntetőeljárásban Fabó György vádlottként szerepel. Az ügyben hétfőn nyílt tárgyalást tartottak, a tárgyalásról származó információink szerint a vállalkozó egy bűnszervezet által működtetett számlagyárhoz kapcsolódó ügyletekben vehetett részt. Közvetítésével többek között az Antenna Hungária Zrt., az EURO ONE Zrt. és a Hungaro Digitel Távközlési Kft. is valótlan tartalmú számlákat fogadhatott be. Az ezek alapján átutalt összegeket készpénzben vették fel, majd közvetítőkön keresztül Fuzik Zsolthoz, végül Fabó Györgyhöz juttathatták vissza. Az ügyészség szerint Fabó cselekményeivel összesen 405,5 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek, amiből mintegy 20,8 millió forint térült meg.
Ugyanakkor a számlagyár és az elásott 6,5 milliárd forint összefüggésére jelenleg semmilyen nyilvánosan ismert bizonyíték nem ismert.
Ahogy az is fontos, hogy a Fabó Györggyel szemben megfogalmazott vádak nem jogerős bírósági ítéleten alapulnak.