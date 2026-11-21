„Magyar Péter szándékosan úgy nevezte meg egyből Seszták Miklóst, hogy a hatóságoknak közben tudniuk kellett: az ingatlanok Fabó György milliárdoshoz köthetők” – jelentette ki Palóc André a közösségi oldalán megosztott posztjában. A Fidesz országgyűlési képviselője átverésnek nevezte azt, amit a miniszterelnök csinált, amit szerinte az „új ÁVH” csak súlyosbított. A képviselő arra a friss hírre reagált, hogy kiderült: az NVVH által megtalált pénzek valójában Fabó Györgyhöz és a Fuzik-féle számlagyárhoz kötődhetnek.

Ideje korán kezdett gyanúsítgatni Magyar Péter, mostanra kezd kirajzolódni, hogy Fabó Györgyhöz lehet köthető a kiásott pénz Fotó: Mediaworks

Politikai bosszú, aminek célja a Tisza ellenzékének felszámolása, az egypártrendszer!

– vélte a képviselő. Hozzátette: ez vállalhatatlan.

Deák Dániel is reagált arra, hogy a miniszterelnök a pénz megtalálásáról szóló hírek megjelenésekor azonnal Seszták Miklóshoz kötötte az ügyet, miközben később Fabó György érintettsége lett a legvalószínűbb.

Bár a miniszterelnök határozott állítást tett,

„ehhez képest kiderült, hogy nem Seszták Miklóshoz, hanem Fabó György vállalkozóhoz és volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához kötődnek a helyszínek”

– jelentette ki az elemző. Hozzátette: Fabó György ellen jelenleg is folyik büntetőeljárás.

Fabó és a számlagyár

Ahogyan korábban az Origo beszámolt róla, egyre több dolog derül ki arról a 6,5 milliárd forintnyi készpénzről, dollárról és euróról, amelyet az NVVH az ország több pontján – például Nógrádban, Budapesten és Budapest környékén – talált a múlt héten. Magyar Péter miniszterelnök azt állította, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Seszták Miklós KDNP-s képviselő pénzéről van szó. Ezt azonban az NVVH elnöke, Unger Anna nem erősítette meg. Azóta pedig kiderült, hogy a hatóságok Fabó György, volt felesége és üzlettársa illetve Fabó cégeihez köthető ingatlanokban vizsgálódtak.

Az egyik nyomot Galgóczy Ferenc szolgáltatta, aki a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó és mintegy másfél hónapja azt állította, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak a tanúval alkut kötni.