Fabó György is gyanúsítottja a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert érintő büntetőeljárásnak, amellyel összefüggésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nemrég csaknem 6,5 milliárd forintnyi készpénzt talált a többi közt erdőkben elásva – értesült a 24.hu. A hírportál megkereste az üzletember védőjét, amely megerősítette az információkat.

Fabó György villája, itt találhatták meg a pénz egy részét

Fotó: Origo

Ahogy arra az Origo is írt korábban, a sajtó kiderítette: az NVVH olyan helyszíneken tartott kutatásokat, amelyek Fabó György érdekeltségébe tartoznak. Emlékezetes, az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek és nagy mennyiségű pénzt találtak.

De kicsoda Fabó Förgy? Fabó György Pál egy több évtizedes üzleti múltra visszatekintő magyar vállalkozó, aki elsősorban az informatikai nagykereskedelem, az elektronikai kiskereskedelem, valamint a wellness- és ingatlanüzemeltetési szektorral foglalkozik. Az üzletember a Ramiris-cégcsoport egyik meghatározó korábbi tulajdonosa és vezetője volt

A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.

A látványos hatósági akció azonban egy alapvető kérdést megválaszolatlanul hagyott: kié volt a megtalált pénz?

A lefoglalás híre azonnal a politikai viták középpontjába került. A Tisza Párt részéről Magyar Péter is megszólalt, és a milliárdos készpénzleletet a korábbi kormányzati időszak állítólagos korrupciós ügyeivel hozta összefüggésbe, azt állítva, hogy Seszták Miklós pénzéről van szó. A kormánypárti sajtóban a megtalált pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolták.

A legfontosabb kérdésre végül maga Unger Anna, az NVVH elnöke sem tudott választ adni, amikor arról beszélt, hogy nem tudják, kié a lefoglalt készpénz. Mint fogalmazott: „Nincs rajta senkinek az óvodai jele. Majd eldől, hogy kié.” Unger ugyanakkor hangsúlyozta, a pénzt a Seszták Miklóst is érintő büntetőeljárás nyomozati cselekményei során találták meg.