Bár Seszták Miklóssal hozták összefüggésbe, most kiderült nem is hozzá tartozhat az a csaknem 6,5 milliárd forintnyi készpénz amelyre nemrég rábukkantak. A TV2 olyan nógrádi helyszíneket kutatott fel, ahol vélhetően megtalálták a rejtélyes milliárdok egy részét. Kiderült, az erdős területek egy számlagyárügyben érintett vállalkozó, Fabó György érdekeltségébe tartoznak. Tehát felvetődik annak a lehetősége, hogy a hatalmas összeg adócsalásból származik és Fabóhoz kötődik, nem pedig Seszták Miklóshoz – írja a Magyar Nemzet.
A lap emlékeztet, a Volánbusz-ügyben még 2021-ben indult nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodánál, amely a 2015 és 2018 közötti autóbusz-beszerzésekkel és más ügyletekkel összefüggő feltételezett bűncselekményeket vizsgálta. Az ügynek később korrupciós szála is lett: 2026 májusában a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárást indított, amelyben Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is felmerült.
Szeptember végén a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) saját hatáskörébe vonta a nyomozást. Nem sokkal később pedig már arról szóltak a hírek, hogy Seszták Miklós egy hozzá köthető kisvárdai ingatlanban akár kilencmilliárd forint készpénzt is tárolhatott.
A nyomozók két hatalmas, egyenként 1660 kilogrammos Wertheim-páncélszekrényt találtak az épületben. A feltételezett milliárdoknak azonban nyoma sem volt:
mindkét széf üresen állt. A hatóságok egyetlen forint készpénzt sem találtak bennük.
Az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek. Ezúttal valóban hatalmas mennyiségű készpénzt találtak.
A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.
A pénz előkerüléséről látványos felvételek is megjelentek, a földből kiemelt bankjegykötegek, hatalmas mennyiségű készpénz és a lefoglalást végző nyomozók képei járták be a sajtót. A milliárdokat rövid időn belül a Magyar Államkincstárba szállították.
A látványos hatósági akció azonban egy alapvető kérdést megválaszolatlanul hagyott: kié volt a megtalált pénz?
Politikai üggyé vált a kiásott pénzek kérdése
A lefoglalás híre azonnal a politikai viták középpontjába került. A Tisza Párt részéről Magyar Péter is megszólalt, és a milliárdos készpénzleletet a korábbi kormányzati időszak korrupciós ügyeivel hozta összefüggésbe. A kormánypárti sajtóban a megtalált pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolták.
A legfontosabb kérdésre végül maga Unger Anna, az NVVH elnöke sem tudott választ adni. Az RTL Házon kívül című műsorában november 15-én arról kérdezték, Seszták Miklós pénzéről van-e szó. A hivatalvezető közölte, hogy nem tudják, kié a lefoglalt készpénz. Mint fogalmazott: „Nincs rajta senkinek az óvodai jele. Majd eldől, hogy kié.”
Unger ugyanakkor hangsúlyozta, a pénzt a Seszták Miklóst is érintő büntetőeljárás nyomozati cselekményei során találták meg. A korábban emlegetett kilencmilliárd forintot sem kívánta összekapcsolni a lefoglalt 6,5 milliárddal.
Papp Gábor, a volt miniszter ügyvédje kijelentette, a megtalált pénz nem Seszták Miklósé. Leszögezte, védencétől készpénzt nem foglaltak le, noha bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá.
Fabó Györgyhöz vezetnek a szálak
A TV2 Híradója november 19-én olyan helyszíneket mutatott be, ahol egy informátor szerint a nyomozók a lefoglalt milliárdok egy részére bukkanhattak. A televízió stábját Barna János vezette el egy Felsőpetény környéki, nehezen megközelíthető erdős területre, majd egy elhagyatott pajtához.
A TV2 információi szerint a bemutatott helyszínek nem Seszták Miklóshoz, hanem a miniszter régi üzlettársához, Fabó György vállalkozóhoz köthetők. Az informátor azt állította, hogy az erdőben a hatóságok pénzt találhattak, és egy olyan pajtát is megmutatott, amelyben szerinte ugyancsak készpénzt rejthettek el.
Így miközben az új fejlemények közül semmi nem utal arra, hogy a pénz Seszták Milóshoz tartozna, felmerül annak a lehetősége, hogy a lefoglalt milliárdok Fabó Györgyhöz köthetők.
A TV2 információi szerint ráadásul Fabó György ellen a Győri Törvényszéken jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben. Ez a körülmény a készpénz eredetével kapcsolatban újabb kérdéseket vet fel. Elképzelhető ugyanis, hogy a hatalmas összegek adócsalásból származnak.
Fabó György érintettségét ráadásul az is erősítheti, hogy nemrég számos rendőrautó érkezett a házához, ahol az egyenruhások hosszabb ideig ott maradtak egy környékbeli állítása szerint. Az intézkedés céljáról azonban nem rendelkezett információval.