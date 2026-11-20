Bár Seszták Miklóssal hozták összefüggésbe, most kiderült nem is hozzá tartozhat az a csaknem 6,5 milliárd forintnyi készpénz amelyre nemrég rábukkantak. A TV2 olyan nógrádi helyszíneket kutatott fel, ahol vélhetően megtalálták a rejtélyes milliárdok egy részét. Kiderült, az erdős területek egy számlagyárügyben érintett vállalkozó, Fabó György érdekeltségébe tartoznak. Tehát felvetődik annak a lehetősége, hogy a hatalmas összeg adócsalásból származik és Fabóhoz kötődik, nem pedig Seszták Miklóshoz – írja a Magyar Nemzet.

Fabó Györgyhöz lehet köthető a földből kiásott pénz

Fotó: Facebook/nvvh

A lap emlékeztet, a Volánbusz-ügyben még 2021-ben indult nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodánál, amely a 2015 és 2018 közötti autóbusz-beszerzésekkel és más ügyletekkel összefüggő feltételezett bűncselekményeket vizsgálta. Az ügynek később korrupciós szála is lett: 2026 májusában a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárást indított, amelyben Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is felmerült.

Szeptember végén a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) saját hatáskörébe vonta a nyomozást. Nem sokkal később pedig már arról szóltak a hírek, hogy Seszták Miklós egy hozzá köthető kisvárdai ingatlanban akár kilencmilliárd forint készpénzt is tárolhatott.

A nyomozók két hatalmas, egyenként 1660 kilogrammos Wertheim-páncélszekrényt találtak az épületben. A feltételezett milliárdoknak azonban nyoma sem volt:

mindkét széf üresen állt. A hatóságok egyetlen forint készpénzt sem találtak bennük.

Az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek. Ezúttal valóban hatalmas mennyiségű készpénzt találtak.

A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.

A pénz előkerüléséről látványos felvételek is megjelentek, a földből kiemelt bankjegykötegek, hatalmas mennyiségű készpénz és a lefoglalást végző nyomozók képei járták be a sajtót. A milliárdokat rövid időn belül a Magyar Államkincstárba szállították.

A látványos hatósági akció azonban egy alapvető kérdést megválaszolatlanul hagyott: kié volt a megtalált pénz?

Politikai üggyé vált a kiásott pénzek kérdése

A lefoglalás híre azonnal a politikai viták középpontjába került. A Tisza Párt részéről Magyar Péter is megszólalt, és a milliárdos készpénzleletet a korábbi kormányzati időszak korrupciós ügyeivel hozta összefüggésbe. A kormánypárti sajtóban a megtalált pénzt Seszták Miklóshoz kapcsolták.