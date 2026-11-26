Magyar Péter azonnal gyanúsításba kezdett, amint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) megtalálta a mostanra elhíresült 6,5 milliónyi forintot, eurót és dollárt. A miniszterelnök a pénzt azonnal Seszták Miklóshoz kötötte, állításait azonban semmiféle bizonyítékkal nem támasztotta alá. A kormányfő vádaskodása akkor kezdett el erőtlenné válni, amikor még Unger Anna, a pénzt megtaláló hivatal vezetője is arról beszélt, hogy egyelőre nem tudni, hogy kihez köthető az összeg. A valóság végül bekopogtatott Magyar Péter ajtaján is, ugyanis kiderült a pénz egy Fabó György nevű üzletemberhez köthető.

Sesztákra mutogatott Magyar Péter, a tények azonban keresztül húzták a számítását ugyanis a kiásott milliárdok Fabó Györgyhöz tartozhatnak

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Ami tény, hogy a Volánbusz-ügyben még 2021-ben indult nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodánál, amely a 2015 és 2018 közötti autóbusz-beszerzésekkel és más ügyletekkel összefüggő feltételezett bűncselekményeket vizsgálta. Az ügynek később korrupciós szála is lett: 2026 májusában a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárást indított, amelyben Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is felmerült.

Szeptember végén az NVVH saját hatáskörébe vonta a nyomozást. Nem sokkal később pedig már arról szóltak a hírek, hogy Seszták Miklós egy hozzá köthető kisvárdai ingatlanban akár kilencmilliárd forint készpénzt is tárolhatott. A nyomozók két hatalmas, egyenként 1660 kilogrammos Wertheim-páncélszekrényt találtak az épületben. A feltételezett milliárdoknak azonban nyoma sem volt: mindkét széf üresen állt. A hatóságok egyetlen forint készpénzt sem találtak bennük.

Ezek után az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek. Ezúttal valóban hatalmas mennyiségű készpénzt találtak. A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.