Magyar Péter azonnal gyanúsításba kezdett, amint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) megtalálta a mostanra elhíresült 6,5 milliónyi forintot, eurót és dollárt. A miniszterelnök a pénzt azonnal Seszták Miklóshoz kötötte, állításait azonban semmiféle bizonyítékkal nem támasztotta alá. A kormányfő vádaskodása akkor kezdett el erőtlenné válni, amikor még Unger Anna, a pénzt megtaláló hivatal vezetője is arról beszélt, hogy egyelőre nem tudni, hogy kihez köthető az összeg. A valóság végül bekopogtatott Magyar Péter ajtaján is, ugyanis kiderült a pénz egy Fabó György nevű üzletemberhez köthető.
Ami tény, hogy a Volánbusz-ügyben még 2021-ben indult nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodánál, amely a 2015 és 2018 közötti autóbusz-beszerzésekkel és más ügyletekkel összefüggő feltételezett bűncselekményeket vizsgálta. Az ügynek később korrupciós szála is lett: 2026 májusában a Központi Nyomozó Főügyészség külön eljárást indított, amelyben Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is felmerült.
Szeptember végén az NVVH saját hatáskörébe vonta a nyomozást. Nem sokkal később pedig már arról szóltak a hírek, hogy Seszták Miklós egy hozzá köthető kisvárdai ingatlanban akár kilencmilliárd forint készpénzt is tárolhatott. A nyomozók két hatalmas, egyenként 1660 kilogrammos Wertheim-páncélszekrényt találtak az épületben. A feltételezett milliárdoknak azonban nyoma sem volt: mindkét széf üresen állt. A hatóságok egyetlen forint készpénzt sem találtak bennük.
Ezek után az NVVH november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Nógrád és Békés vármegyében összehangolt kutatásokat végeztek. Ezúttal valóban hatalmas mennyiségű készpénzt találtak. A bankjegyek egy részét erdős területeken ásták el, más összegeket mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy elrejtett széfben tároltak. A lefoglalt vagyon összesen 5 071 632 000 forintból, 2 658 350 euróból és 1 257 100 amerikai dollárból állt. Ez együttesen mintegy 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeg.
A lefoglalás híre azonnal a politikai viták középpontjába került. A Tisza Párt részéről Magyar Péter is megszólalt, és a milliárdos készpénzleletet a korábbi kormányzati időszak korrupciós ügyeivel hozta összefüggésbe és Seszták Miklósnak tulajdonította a pénzt. A kormánypárti sajtóban a megtalált pénzt szintén a korábbi miniszterhez kapcsolták. Ám Unger Anna, NVVH vezetője nem tudott választ adni arra, hogy kié is lehet a pénz.
Papp Gábor, a volt miniszter ügyvédje kijelentette, a megtalált pénz nem Seszták Miklósé. Leszögezte, védencétől készpénzt nem foglaltak le, noha bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá.
A szálak végül Fabó Györgynél értek össze
Végül a múlt héten a TV2 Híradója tudta meg egy informátornak köszönhetően, hogy azok a helyek, ahol megtalálták a pénzeket nem Seszták Miklóshoz, hanem egy üzletemberhez, Fabó Györgyhöz köthetőek. Fabó György érintettségét ráadásul az is erősítheti, hogy nemrég számos rendőrautó érkezett a házához, ahol az egyenruhások hosszabb ideig ott maradtak egy környékbeli állítása szerint. Az intézkedés céljáról azonban nem rendelkezett információval.
A teljes kép megértéséhez azonban érdemes tudni, hogy ki is ez az üzletember. Fabó György Pál egy több évtizedes üzleti múltra visszatekintő magyar vállalkozó, aki elsősorban az informatikai nagykereskedelem, az elektronikai kiskereskedelem, valamint a wellness- és ingatlanüzemeltetési szektorral foglalkozik. Az üzletember a Ramiris-cégcsoport egyik meghatározó korábbi tulajdonosa és vezetője volt.
Ráadásul Fabó György ellen a Győri Törvényszéken jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben. Ez a körülmény a készpénz eredetével kapcsolatban újabb kérdéseket vet fel. Elképzelhető ugyanis, hogy a hatalmas összegek adócsalásból származnak.
Ezek mellett Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó egy Facebookon közzétett videójában másfél hónapja azt állította, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak a tanúval alkut kötni. A Fuzik Zsolt nevéhez köthető büntetőeljárásban Fabó György vádlottként szerepel.
A gyanú szerint társaival olyan számlagyárat működtetett, amelynek keretében 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat.
Összegezve: Fabó György vádlott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárügyben, és Galgóczy Ferenc állítása szerint hatmilliárd forintot kapott az illegális pénzekből. Pont annyit, amennyit nagyságrendileg megtalálhattak a hozzá köthető ingatlanokban elásva, elrejtve.
Fontos az ártatlanság vélelme
Az ügyről Semjén Zsolt is beszélt, aki személyesen is jó kapcsolatot ápol Seszták Miklóssal. A KDNP leköszönő elnöke vasárnap a Bayer Show-ban elmondta, fontos az ártatlanság vélelme és még Seszták maga is hangsúlyozza, hogy semmi köze ehhez a pénzhez. „Ha lenne köze a pénzhez, akkor legfeljebb nem mondana semmit” – tette hozzá.
Hogy lehet az, hogy nevesítve állították, hogy Seszták Miklósé a pénz, miközben ez elképzelhetetlen, most pedig kiderült, hogy egy másik emberhez köthető a pénz
– hangsúlyozta Semjén Zsolt utalva Fabó Györgyre.
A pártelnök azt is megjegyezte, hogy Seszták egy „dörzsölt” ügyvéd, és elképzelhetetlen, hogy így próbálta volna elrejteni a pénzt ahelyett, hogy befektetéseken keresztül rejtette volna el a pénzt. Ráadásul ő maga ment be a bíróságra, pedig lett volna ideje és lehetősége elrejtőzni, hiszen még az előző kormány 2021-ben indította el a nyomozást az ügyben.
Az, hogy Magyar Péter a pénzek megtalálása után egyből Seszták Miklósra fogta az ügyet, miközben ezt nem bizonyította semmi, az Deák Dániel figyelmét is felkeltette. Az elemző szerint beszédes, mekkora visszhangot kapott a kormánypárti sajtóban, amikor Magyar Péter Seszták Miklós pénzének nevezte az erdőben talált milliárdokat. Amióta viszont kiderült, hogy a pénz máshonnan származhat, jóval kisebb a hírverés – tette hozzá.
így épül a prekoncepció – jelentette ki. Rámutatott: a költségvetésnél is ezt láthattuk: Magyar Péter több mint két órán át sorolta a parlamentben, ki mindenki jár jól. Az ellenzék magát a javaslatot viszont csak tizenegy nappal később olvashatta. Mire tehát végig lehetett számolni a kiadáscsökkentéseket és az adóemeléseket, az ország már másfél hete az „igazságosság és a fejlődés” költségvetéséről beszélt – idézte fel.
Most ugyanígy rögzülhet sokakban, hogy Seszták pénzét ásták ki az erdőben. A későbbi pontosítás már jóval kevesebb emberhez jut el – állapította meg az elemző.
A leleplezések hete végül a lebukásoké lett
A nagy leleplezés hetének indult, aztán gyorsan a nagy lebukás hete lett belőle – állapította meg Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője felidézte: kiderült, hogy a minden magyar ember retinájába beleégő pénzhalom megtalálásának helyei mind egy emberhez köthetők: ő pedig nem Seszták Miklós, hanem a milliárdos vállalkozó, Fabó György, akinek házában házkutatást is tartottak.
Magyar Péter tehát hazudott, ami nem meglepő és nem ritka esemény
– jelentette ki a frakcióvezető. Szerinte ami azonban meglepő, az az, hogy az „új ÁVH milyen lelkesen és precízen játszotta el szerepét a kész átverés show-műsorában”. Pont azt és pont akkor mondta, ami és amikor az abszolút filmszínház szempontjából kellett. Pont azokról a dolgokról hallgatott, amikről kellett – állapította meg.
„Nem tudják, kinek a földjén találták a pénzt? Ugyan már… Csak ha elmondják, akkor ebből bizony nem lehet Seszták-ügyet kreálni, anélkül pedig nincsen politikai lincselés” – mutatott rá.
Az egész ügy célja pedig az volt, hogy miután Varga Judit politikai értelemben kíméletlenül lemészárolta Magyar Pétert a parlamenti vizsgálóbizottság ülésén, legyen terelés és visszavágás. Lehetőleg olyan, ami belátható időre lerendezi a politikai versenyt a Tisza és a Fidesz között
– magyarázta a frakcióvezető. Majd jelezte: ez nem sikerült.
Bóka János hétfőn a parlamentben napirend előtti beszédében a miniszterelnök olyan korábbi mondatait is felidézte, amely szerinte egyértelmű hazugságok voltak. Az idézett mondatok azok voltak, amelyekkel Magyar Péter Seszták Miklósnak akarta tulajdoníani a földből kiásott pénzeket, azonban ma már mindenki számára kiderülhetett, hogy azok valójában Fabó Györgyhöz és köréhez tartoznak.
A frakcióvezető felszólította a miniszterelnököt, hogy mondja meg akkor most, hogy a területek, ahol a pénzeket találták, azok kihez tartoznak, mert a két személyé egyszerre nem lehet.
Ha viszont ezek a területek nem Seszták Miklóshoz tartoznak, akkor a miniszterelnök hazudott és lebukott
– hangsúlyozta Bóka János, aki az éppen az ülésterembe megérkező Tarr Zoltánnal közölte, hogy egyet ért vele, ugyanis a miniszter korábban – egy azóta törölt posztjában – jelezte, hogy szerinte ezt a hatóságoknak kell tisztáznia. Bóka János arra is felszólította, hogy legyen bátor, ne törölje, hanem vállalja a véleményét és mondja meg ezt a miniszterelnökének is.
Ezekkel a kérdésekkel a hatóságnak kell foglalkoznia, nem pedig a miniszterelnöknek bejelentenie, hogy ki a bűnös, ki az ártatlan és azt, hogy kit fognak elvinni
– hangsúlyozta a frakcióvezető.
Magyar Pétert feljelentették
Filep Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról tájékoztatott, hogy hatóság félrevezetése vétségének gyanúja miatt fordult a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF) Magyar Péterrel szemben. A feljelentés alapja a miniszterelnök november 13-i Facebook-bejegyzése, amelyben azt állította, hogy az NVVH Seszták Miklós elásott milliárdjairól tett közzé felvételeket.
Véleményem szerint tehát Magyar Péter bejegyzése a lefoglalt vagyon tulajdonosi hovatartozását olyan tényként tüntette fel, amely a közzététel időpontjában hatóságilag nem volt megállapítva, és amelyet maga az eljáró hatóság vezetője sem erősített meg
– közölte a véleményvezér. A feljelentő azt is jelezte, hogy amennyiben a KNYF megalapozottnak találja a beadványt, kéri a Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány előterjesztését a jogszabályoknak megfelelően.
Elmondta: tisztázni kell, mire alapozta a miniszterelnök a kijelentéseit, kihez köthetők az elásott pénzek, valamint azt is, hogy egy jogállamban megengedhető-e nyilvánosan ilyen súlyos állításokat megfogalmazni.
Miután a média kinyomozta, hogy kié lehet a pénz, Fabó György gyanúsított lett
Azt követően, hogy számos sajtóorgánum, portál és televízió (Origo, Magyar Nemzet, Világgazdaság, TV2, HírTV) kinyomozta, hogy kihez is tartoznak a megtalált, kiásott milliárdok, ki ez a Fabó György és honnan származhat a pénz, Fabó György gyanúsított lett az ügyben. Mindezt az üzletember védője is megerősítette a 24.hu-nak. Lényegében ezzel a hatóságok is megerősítették az általunk az ügyben közölt információk hitelességét.