A nagy leleplezés hetének indult, aztán gyorsan a nagy lebukás hete lett belőle – állapította meg Bóka János a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője felidézte: kiderült, hogy a minden magyar ember retinájába beleégő pénzhalom megtalálásának helyei mind egy emberhez köthetők: ő pedig nem Seszták Miklós, hanem a milliárdos vállalkozó, Fabó György, akinek házában házkutatást is tartottak.
Magyar Péter tehát hazudott, ami nem meglepő és nem ritka esemény
– jelentette ki a frakcióvezető. Szerinte ami azonban meglepő, az az, hogy az „új ÁVH milyen lelkesen és precízen játszotta el szerepét a kész átverés show-műsorában”. Pont azt és pont akkor mondta, ami és amikor az abszolút filmszínház szempontjából kellett. Pont azokról a dolgokról hallgatott, amikről kellett – állapította meg.
„Nem tudják, kinek a földjén találták a pénzt? Ugyan már… Csak ha elmondják, akkor ebből bizony nem lehet Seszták-ügyet kreálni, anélkül pedig nincsen politikai lincselés” – mutatott rá.
Az egész ügy célja pedig az volt, hogy miután Varga Judit politikai értelemben kíméletlenül lemészárolta Magyar Pétert a parlamenti vizsgálóbizottság ülésén, legyen terelés és visszavágás. Lehetőleg olyan, ami belátható időre lerendezi a politikai versenyt a Tisza és a Fidesz között
– magyarázta a frakcióvezető. Majd jelezte: ez nem sikerült. Elmondta, nem lehet annyiban hagyni a dolgot, ugyanis „az új ÁVH-ról egyértelműen bebizonyosodott, hogy politikai rendőrség, aminek működése kizárólag politikai célokat szolgál”.
Mennyi hitelt lehet adni ezután bármilyen tájékoztatásnak, ami onnan származik? – tette fel a kérdést. Közölte, ezt az Országgyűlésben is megpróbálja feltenni, azonban nem biztos, hogy sikerülni fog, ugyanis beterjesztették parlament elé a „szájzártörvényt”, ami jelentősen korlátozná az ellenzéki jogosítványokat. Magyar Péternek viszont továbbra is korlátlan megszólalási lehetőséget biztosítana – tette hozzá.
Mára teljesen egyértelművé vált, hogy nem a parlamenti többségnek van kormánya, hanem Magyar Péternek van egy rendkívül drága filmstúdiója, amit Országgyűlésnek neveznek
– emelte ki Bóka János. Hozzátette: a főszereplő, Magyar Péter most már mellékszereplőket sem akar, csak statisztákat.
Lenne mit megmagyaráznia Magyar Péternek
Felidézte azt is, hogy három napon keresztül tárgyalták az „átverés költségvetését”, amelyről Magyar Péter napirend előtt is csak elvétve ejtett szót, a hajnalig elhúzódó vitán pedig meg sem jelent. A frakcióvezető szerint azonban lett volna mit megmagyaráznia: a 26 adóemelést, a 14. havi nyugdíj második részletének elmaradását, a családi kedvezmények tervezett szűkítését, a vállalkozások újabb terheit.
Persze ilyenkor neki más dolga van, valamelyik Facebook-poszt alatt vitatkozik a kommentelőkkel
– vélekedett. Hozzátette: mindenesetre a Fidesz módosító javaslatokat nyújtott be és kiállnak mindenki mellett, akiket átvert a Tisza.
Nem csak a Fabó-milliárdok esete után kellene magyarázatot adnia Magyar Péternek
A Kamuzsoltibácsi és a kamutaláltpénz után aztán itt volt még egy kamuügy: Panyi Miklós, Hegedűs Barbara és Pócs János a 11 éves „Martin” története kapcsán mutatott be újabb ellentmondásokat, bizonyítékaikat pedig holnap a Legfőbb Ügyészségre is elviszik – közölte Bóka János. Majd hangsúlyozta: Magyar Péternek és Bódis Krisztának haladéktalanul tisztázniuk kell a szerepüket a propagandainterjúra leszállított 11 éves kisfiú ügyében, amivel az egész országot manipulálták.
Az is kiderült a héten, hogy a Tisza a villanyszámlákban a rendszerhasználati alapdíjat tízszeresére emeli. Ezt persze nem a miniszterelnöktől, Kapitány Istvántól vagy a három kormányszóvivő valamelyikétől tudtuk meg, de már ezt is megszoktuk – vélekedett.
A díjemelés, más díjtételek csökkenése ellenére, szinte az összes lakossági fogyasztónak drágítaná a villanyszámláját
– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: Kapitány István gyorsan korrigált, és kompenzációt ígért, aminek a részleteit egyelőre nem ismerjük.
Az biztos, hogy a multik jól fognak járni: az ő villanyszámlájuk csökken, a lakossági átlagfogyasztó számlája nő. Ha pedig lesz kompenzáció, akkor az adófizetők pénze is a multiknál, főleg az E.ON-nál köt majd ki – jegyezte meg.
Egy jó hír a végére: Bús Balázs közel öt hónap után hazatérhet a börtönből. A Védvonal súlyos vádakat fogalmazott meg a fogva tartásának körülményeiről. Ezeket ki kell vizsgálni – szögezte le a frakcióvezető. Hozzátette: itt ne álljanak meg: Varga-Bajusz Veronikát és Hankó Balázst is engedjék szabadon!