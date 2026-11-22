A nagy leleplezés hetének indult, aztán gyorsan a nagy lebukás hete lett belőle – állapította meg Bóka János a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője felidézte: kiderült, hogy a minden magyar ember retinájába beleégő pénzhalom megtalálásának helyei mind egy emberhez köthetők: ő pedig nem Seszták Miklós, hanem a milliárdos vállalkozó, Fabó György, akinek házában házkutatást is tartottak.

Több kellemetlen tény is napvilágra került Magyar Péter számára, nem csak az, hogy Fabó Györgyhöz köthetőek a megtalált milliárdok

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter tehát hazudott, ami nem meglepő és nem ritka esemény

– jelentette ki a frakcióvezető. Szerinte ami azonban meglepő, az az, hogy az „új ÁVH milyen lelkesen és precízen játszotta el szerepét a kész átverés show-műsorában”. Pont azt és pont akkor mondta, ami és amikor az abszolút filmszínház szempontjából kellett. Pont azokról a dolgokról hallgatott, amikről kellett – állapította meg.

„Nem tudják, kinek a földjén találták a pénzt? Ugyan már… Csak ha elmondják, akkor ebből bizony nem lehet Seszták-ügyet kreálni, anélkül pedig nincsen politikai lincselés” – mutatott rá.

Az egész ügy célja pedig az volt, hogy miután Varga Judit politikai értelemben kíméletlenül lemészárolta Magyar Pétert a parlamenti vizsgálóbizottság ülésén, legyen terelés és visszavágás. Lehetőleg olyan, ami belátható időre lerendezi a politikai versenyt a Tisza és a Fidesz között

– magyarázta a frakcióvezető. Majd jelezte: ez nem sikerült. Elmondta, nem lehet annyiban hagyni a dolgot, ugyanis „az új ÁVH-ról egyértelműen bebizonyosodott, hogy politikai rendőrség, aminek működése kizárólag politikai célokat szolgál”.

Mennyi hitelt lehet adni ezután bármilyen tájékoztatásnak, ami onnan származik? – tette fel a kérdést. Közölte, ezt az Országgyűlésben is megpróbálja feltenni, azonban nem biztos, hogy sikerülni fog, ugyanis beterjesztették parlament elé a „szájzártörvényt”, ami jelentősen korlátozná az ellenzéki jogosítványokat. Magyar Péternek viszont továbbra is korlátlan megszólalási lehetőséget biztosítana – tette hozzá.

Mára teljesen egyértelművé vált, hogy nem a parlamenti többségnek van kormánya, hanem Magyar Péternek van egy rendkívül drága filmstúdiója, amit Országgyűlésnek neveznek

– emelte ki Bóka János. Hozzátette: a főszereplő, Magyar Péter most már mellékszereplőket sem akar, csak statisztákat.