Beszédes, mekkora visszhangot kapott a kormánypárti sajtóban, amikor Magyar Péter Seszták Miklós pénzének nevezte az erdőben talált milliárdokat. Amióta viszont kiderült, hogy a pénz máshonnan származhat, jóval kisebb a hírverés – mutatott rá Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző emlékeztetett: múlt péntek este Magyar Péter megosztott egy fotót a pénzhalomról, majd egy videót is. Seszták Miklós földből kiásott milliárdjairól írt, és a Fidesz végét hirdette. A hír a nemzetközi sajtót is bejárta – tette hozzá.

Magyar Péter a Fabó-milliárdok esetében is előresietett a narratívaépítéssel

Fotó: Facebook/nvvh

Seszták Miklós ügyvédje szombaton ugyan közölte, hogy a pénz nem a védencéé, a jobboldalon viszont addigra már arról folyt a vita, vissza kell-e adnia a mandátumát. Vasárnap pedig Unger Anna az RTL-ben kimondta, hogy nem tudják, kié a pénz – idézte fel. Majd hangsúlyozta:

Magyar Péter a parlamentben mégis Seszták Moklós erdőiről és pénzéről beszélt, és lemondásra szólította fel a Fidesz–KDNP képviselőit.

Csütörtökön a TV2 informátora az egyik rejtekhelyet beazonosította, Fabó Györgyhöz és volt feleségéhez tartozik. Szombaton a Magyar Nemzet pedig arról írt, hogy a pénz a Fuzik-féle számlagyárból származhat – tette hozzá.

Magyar Péter aznap már a vagyonzárról posztolt, pedig Seszták céges üzletrészének zárolását még szeptember 27-én, tehát két hónapja rendelték el. Közben a róla festett portréra is jutott egy bejegyzés. Mindez a figyelemelterelés iskolapéldája – hívta fel a figyelmet az elemző. Majd rámutatott: a kormánypárti 444 például múlt héten még „Seszták Miklós erdőben elásott milliárdjairól” írt, most viszont nagy a csend, a TV2 értesülésénél hat nappal később már fontos volt jelezniük, hogy azt más forrás még nem erősítette meg.

Vajon miért nem járt ugyanez a megjegyzés Magyar Péter állítása mellé?

– tette fel a kérdést Deák Dániel. Majd kijelentette: így épül a prekoncepció. A költségvetésnél is ezt láthattuk: Magyar Péter több mint két órán át sorolta a parlamentben, ki mindenki jár jól. Az ellenzék magát a javaslatot viszont csak tizenegy nappal később olvashatta. Mire tehát végig lehetett számolni a kiadáscsökkentéseket és az adóemeléseket, az ország már másfél hete az „igazságosság és a fejlődés” költségvetéséről beszélt – idézte fel.