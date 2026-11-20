A Facebook mára meghatározó szerepet tölt be a magyar politikai közéletben, amit a Nézőpont Intézet november 19-én közzétett kutatása is alátámaszt. A felmérés szerint a magyarok 72 százaléka az elmúlt két hétben a közösségi oldalról is szerzett politikai információkat, miközben az internetes hírportálok elérése 62, a televíziós hírműsoroké pedig 59 százalék volt. Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a kormánypárti és az ellenzéki szavazók tájékozódási szokásai több ponton jelentősen eltérnek egymástól.

A Facebook a magyarok 72 százalékát éri el politikai hírforrásként a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint (Fotó: Nézőpont Intézet / Nézőpont Intézet)

A Facebook uralja a politikai hírfogyasztást pártszimpátiától függetlenül

A Nézőpont Intézet kutatásában azt vizsgálta, hogy a magyarok milyen forrásokból tájékozódtak a politikai eseményekről az elmúlt két hétben.

Az eredmények alapján a Facebook egyértelműen megelőzte a hagyományos hírforrásokat. A válaszadók 55 százaléka a hírportálok Facebook-oldalairól, 49 százaléka politikai témájú hozzászólásokból, 46 százaléka pedig közvetlenül a politikusok közösségi oldalairól szerzett információkat.

A kutatásból az is kiderült, hogy az influenszerek és véleményvezérek a megkérdezettek 33 százalékát, míg a TikTok-oldalak 22 százalékát érték el politikai tartalmakkal. A személyes kapcsolatok jelentősége sem tűnt el: a magyarok 60 százaléka barátoktól vagy ismerősöktől is értesült közéleti hírekről.

A közösségi oldal térnyerése ráadásul nem kizárólag a fiatalokra jellemző. A 60 év alattiak 77 százaléka, a hatvanas éveikben járók 67 százaléka, sőt a 70 év felettiek 57 százaléka is használta a Facebookot politikai tájékozódásra.

Ezzel szemben a televíziós hírműsorok elsősorban az idősebb korosztály körében népszerűek: a 60 év felettiek 83 százaléka, míg a 40 év alattiak mindössze 35 százaléka tájékozódott ilyen forrásból.

(Forrás: Nézőpont Intézet)

A tiszások inkább hírportálokat olvasnak, a fideszesek televíziót is néznek

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása a különböző politikai táborok hírfogyasztási szokásaira vonatkozik.

A Tisza Párt szavazóinak 79 százaléka, a Fidesz támogatóinak 72 százaléka, míg a Mi Hazánk szimpatizánsainak 76 százaléka tájékozódott a Facebookról. Vagyis a közösségi oldal használatában jóval kisebb a különbség a politikai táborok között, mint azt korábban feltételezni lehetett.