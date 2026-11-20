A Facebook mára meghatározó szerepet tölt be a magyar politikai közéletben, amit a Nézőpont Intézet november 19-én közzétett kutatása is alátámaszt. A felmérés szerint a magyarok 72 százaléka az elmúlt két hétben a közösségi oldalról is szerzett politikai információkat, miközben az internetes hírportálok elérése 62, a televíziós hírműsoroké pedig 59 százalék volt. Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a kormánypárti és az ellenzéki szavazók tájékozódási szokásai több ponton jelentősen eltérnek egymástól.
A Facebook uralja a politikai hírfogyasztást pártszimpátiától függetlenül
A Nézőpont Intézet kutatásában azt vizsgálta, hogy a magyarok milyen forrásokból tájékozódtak a politikai eseményekről az elmúlt két hétben.
Az eredmények alapján a Facebook egyértelműen megelőzte a hagyományos hírforrásokat. A válaszadók 55 százaléka a hírportálok Facebook-oldalairól, 49 százaléka politikai témájú hozzászólásokból, 46 százaléka pedig közvetlenül a politikusok közösségi oldalairól szerzett információkat.
A kutatásból az is kiderült, hogy az influenszerek és véleményvezérek a megkérdezettek 33 százalékát, míg a TikTok-oldalak 22 százalékát érték el politikai tartalmakkal. A személyes kapcsolatok jelentősége sem tűnt el: a magyarok 60 százaléka barátoktól vagy ismerősöktől is értesült közéleti hírekről.
A közösségi oldal térnyerése ráadásul nem kizárólag a fiatalokra jellemző. A 60 év alattiak 77 százaléka, a hatvanas éveikben járók 67 százaléka, sőt a 70 év felettiek 57 százaléka is használta a Facebookot politikai tájékozódásra.
Ezzel szemben a televíziós hírműsorok elsősorban az idősebb korosztály körében népszerűek: a 60 év felettiek 83 százaléka, míg a 40 év alattiak mindössze 35 százaléka tájékozódott ilyen forrásból.
A tiszások inkább hírportálokat olvasnak, a fideszesek televíziót is néznek
A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása a különböző politikai táborok hírfogyasztási szokásaira vonatkozik.
A Tisza Párt szavazóinak 79 százaléka, a Fidesz támogatóinak 72 százaléka, míg a Mi Hazánk szimpatizánsainak 76 százaléka tájékozódott a Facebookról. Vagyis a közösségi oldal használatában jóval kisebb a különbség a politikai táborok között, mint azt korábban feltételezni lehetett.
A hagyományos médiatípusok esetében azonban már látványos eltérések mutatkoznak:
- A Fidesz szavazóinak 78 százaléka televízióból is tájékozódik, míg a tiszásoknak csupán 57 százaléka.
- Az internetes hírportálokat a Tisza támogatóinak 71 százaléka olvassa, szemben a fideszesek 55 százalékával.
- A Mi Hazánk szavazói körében a televízió elérése 50, a hírportáloké 64 százalék.
Az eredmények azt mutatják, hogy miközben a hagyományos médiafogyasztásban jelentős politikai különbségek vannak, a Facebook szinte valamennyi párt szavazótáborában meghatározó szerepet játszik.
Nem véletlenül épít Magyar Péter a Facebook-kormányzásra
A kutatás eredményei annak fényében is figyelemre méltók, hogy a miniszterelnök kormányzásának egyik legfontosabb kommunikációs eszközévé tette a közösségi médiát. Magyar Péter kormányzásának első száz napjában összesen 545 Facebook-bejegyzést tett közzé, vagyis átlagosan négyóránként jelentkezett újabb poszttal. A rendkívül intenzív kommunikáció ellenére azonban a bejegyzései iránti érdeklődés ebben az időszakban jelentősen visszaesett.
A közösségi médiára épülő kormányzati kommunikációt az ellenzék is rendszeresen bírálja. Gulyás Gergely korábban úgy fogalmazott, hogy a Facebook-ellenzék lehet sikeres, de a Facebook-kormányzás nem.
A Nézőpont Intézet friss kutatása mindenesetre megmutatja, miért vált kiemelt politikai eszközzé a közösségi oldal: a magyarok csaknem háromnegyede innen is értesül a közéleti eseményekről. A Facebook tehát mára megkerülhetetlenné vált a politikai üzenetek célba juttatásában, az azonban továbbra is külön kérdés, hogy az intenzív online jelenlét mennyiben jelent valódi kormányzati teljesítményt.