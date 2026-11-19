Az Általános Ügyek Tanácsa jóváhagyta Magyarország felülvizsgált tervét az uniós SAFE védelmi hitelprogramban való részvételhez. Ezáltal hazánk is hozzájárul az európai védelmi készültség további erősítéséhez – jelentette be Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete a közösségi oldalán.

A bejelentés kapcsán Bíró-Nagy András, a Miniszterelnökség államtitkára elmondta: a kormány üdvözli a Tanács döntését, mellyel jóváhagyta a magyar kormány által felülvizsgált SAFE-tervet, ami 5,4 milliárd eurós hitelkeretet tesz elérhetővé Magyarország számára.

A SAFE-tervből megvalósított fejlesztések szolgálják Magyarország biztonságát és gazdasági fejlődését, hiszen a védelmi célok mellett polgári felhasználásra is alkalmas infrastruktúrális fejlesztéseket tesznek lehetővé.

– fogalmazott a brüsszeli képviselet.

Az Európai Bizottság is rábólíntott a magyar fegyverkezési tervekre

Mint azt az Origo is megírta, az Európai Bizottság októberben jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós tervét az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű védelmi hitelprogramjának keretében. A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében. Az Orbán-kormány eredetileg több mint 16 milliárd eurós keretre tartott igényt, azonban a kormányváltás után az új vezetése csökkentette az igényt, az ország eladósodottságára hivatkozva. A keretösszeg 2030. december 31-ig használható fel.

Kétezer milliárd forintos fegyverkezési bevásárló lista

A Népszabadság korábban megszerezte a Magyar Honvédség SAFE-es bevásárlólistáját, amely három csoportra bontható.

Jelenleg futó programok finanszírozása, a már beszerzett eszközök üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése (MRO) 3 454 814 972 euró értékben:

Lynx gyalogsági harcjárművek,

gyalogsági harcjárművek, Leopard 2 A7HU harckocsik és műszaki harcjárművek,

harckocsik és műszaki harcjárművek, L-39NG gyakorló repülőgép,

gyakorló repülőgép, RGW110 páncéltörő rakéta,

páncéltörő rakéta, kis és nagy kaliberű hagyományos lőszer ,

, MISTRAL M3 típusú közeli légvédelmi rakéták beszerzése 2026-2029,

típusú közeli légvédelmi rakéták beszerzése 2026-2029, MRO-szolgáltatások az L-39NG gyakorló repülőgépnek,

az L-39NG gyakorló repülőgépnek, MRO-szolgáltatások az A319 and Falcon F7X repülőgépeknek,

az A319 and Falcon F7X repülőgépeknek, MRO-szolgáltatások az AS-3508, H145M, H225M helikoptereknek,

az AS-3508, H145M, H225M helikoptereknek, MRO-szolgáltatások Leopard A7 harckocsiknak és a PZH-2000 önjáró tarackágyúknak,

Leopard A7 harckocsiknak és a PZH-2000 önjáró tarackágyúknak, MRO-szolgáltatások Lynx KF-41 páncélozott gyalogsági harcjárműveknek.

Új haditechnikai beszerzések:

SAAB szimulátor – 40 millió euró,

– 40 millió euró, IRIS-T és METEOR típusú kis- és közepes hatótávú menőverező légiharc rakéta fegyverzet (korábban tervezett, nem új) – 40 441 658 euró,

típusú kis- és közepes hatótávú menőverező légiharc rakéta fegyverzet (korábban tervezett, nem új) – 40 441 658 euró, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg, SAMP-T kezdő részlete (a beszerzésről az Origo külön cikket írt)– 109 051 254 euró,

kezdő részlete (a beszerzésről az Origo külön cikket írt)– 109 051 254 euró, különféle kategóriájú harcászati pilóta nélküli légijármű-rendszerek (cirkáló lőszer) – 81 788 441 euró,

(cirkáló lőszer) – 81 788 441 euró, MISTRAL közeli hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer modernizációja – 104 758 724 euró,

közeli hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer modernizációja – 104 758 724 euró, kiskaliberű lövészlőszerek, gránátok, közepes és nagy kaliberű lőszerek és helikopter fedélzeti rakéták – 70mm NIR, LIR – 81 776 960 euró,

– 81 776 960 euró, az MH EU és NATO-felajánlásainak teljesíthetősége érdekében különböző teherbírású és kialakítású katonai terepjáró gépjárművek -– 163 576 881 euró,

-– 163 576 881 euró, hordozható drónelhárító eszköz , drónelhárító hardkill és softkill rendszerek – 220 millió euró,

, drónelhárító hardkill és softkill rendszerek – 220 millió euró, katonai nehéz pótkocsik 6 tengellyel – 39 884 000 euró,

6 tengellyel – 39 884 000 euró, katonai nehéz pótkocsik 4 tengellyel – 39 884 000 euró,

4 tengellyel – 39 884 000 euró, elektromos/dízel mozdony – 50 646 000 euró,

– 50 646 000 euró, katonai személyi vasúti kocsik – 18 992 000 euró,

– 18 992 000 euró, Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (ERD) fejlesztése I. – 162 726 000 euró és

– 162 726 000 euró és Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (ERD) II. – 125 733 000 euró.

A harmadik elem a katonai mobilitás útvonalak fejlesztés:

– 125 733 000 euró. A harmadik elem a katonai mobilitás útvonalak fejlesztés: M49 autóút I. ütem – 234 158 000 euró,

– 234 158 000 euró, katonai mobilitási útvonal fejlesztés, M49 autóút II. ütem – 367 659 000 euró,

– 367 659 000 euró, katonai mobilitási útvonal fejlesztése, Záhonyi híd – 6 077 000 euró.

