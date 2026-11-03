A legfőbb ügyész megválasztása fontos lépés a jogállamiság helyreállítása felé – jelentette ki az Országházban Baka András köztársasági elnök azt követően, hogy az Országgyűlés megválasztotta Fejes Pétert legfőbb ügyésznek. Az államfő szerint az új legfőbb ügyész megválasztásával lehetőség nyílik arra, hogy az ügyészség visszanyerje a működésébe vetett közbizalmat, és megerősödjön az intézmény függetlensége.

Az államfő szerint Fejes Péter megválasztásával nagy lépést tettek a jogállamiság helyreállítása felé – Fotó: Hatlaczki Balazs

A jogállam működése egyik alapvető feltételének nevezte, hogy az igazságszolgáltatás intézményei függetlenül, politikai befolyástól mentesen, kizárólag a törvények alapján végezzék a munkájukat. Az ügyészségnek pedig meghatározó szerepe és felelőssége van ebben – tette hozzá.

Fejes Péter megkövette a társadalmat az ügyészség nevében

Az államfő után nyilatkozó Fejes Péter közölte, hogy most nem hirdet programot, ugyanakkor az ügyészi szervezet nevében fontosnak tartja azonnal megkövetni a társadalmat az elmúlt időszak egyes, a társadalom igazságérzetét is joggal és alappal sértő ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása miatt.

Bocsánatkéréssel kezdett Fejes Péter az ügyészség nevében – Fotó: Hatlaczki Balazs

Megkövette azon ügyészségi kollégáit, akiknek az élete volt az ügyészség, de el kellett hagyniuk a szervezetet. Ezek is lebegnek a szemei előtt, amikor „a legnagyobb alázattal” veselkedik neki e magas tisztség ellátásának – hangoztatta.

Mint arról az Origo is beszámolt, Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest Baka András köztársasági elnök október közepén javasolta a legfőbb ügyészi tisztségre, miután első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatását. A képviselők kedden titkos szavazáson 139 igen szavazattal – 6 nem ellenében – választották meg 9 évre a jogászt, egyetemi oktatót, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagját.

Az előző legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint július 22-én nyújtotta be lemondását, megbízatása augusztus 25-én szűnt meg.