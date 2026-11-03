Illegitimnek tartja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását a Fidesz-frakció

Magyar Péter és a Tisza-kormány a köztársasági elnök erőszakos, alkotmánysértő eltávolításával megtörte Magyarország alkotmányos rendjét és megszüntette a jogállamiságot. Egy törvénytelenül megválasztott, az országra hatalmi önkénnyel ráerőltetett köztársasági elnök jelöltje sem lehet jogszerű – írta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Fidesz-frakció.
— Fejes Péter legfőbb ügyészi jelölése és megválasztása illegitim, csakúgy, mint az őt jelölő Baka András tevékenysége – írták.
A frakció közölte:
Fejes Péter nem más, mint egy újabb tiszás báb, egy újabb tégla a tiszás egypártrendszer kiépítésében.
Hozzátették:
A jogállamiság helyreállítását követően a Tisza önkényuralmának kiépítői és statisztái is rövid úton oda kerülnek, ahová valók
– zárta a Fidesz-frakció a közleményét.
Az Országgyűlésben kedden a képviselők 139 igen szavazattal - hat nem ellenében - választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek. A titkos, kétharmados szavazáson a Fidesz és a KDNP nem vett részt.