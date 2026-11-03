— Fejes Péter legfőbb ügyészi jelölése és megválasztása illegitim, csakúgy, mint az őt jelölő Baka András tevékenysége – írták.

Illegitimnek tartja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását a Fidesz-frakció A képen: az Országgyűlés ülése Fotó: Hatlaczki Balazs

A frakció közölte:

Fejes Péter nem más, mint egy újabb tiszás báb, egy újabb tégla a tiszás egypártrendszer kiépítésében.

Hozzátették:

A jogállamiság helyreállítását követően a Tisza önkényuralmának kiépítői és statisztái is rövid úton oda kerülnek, ahová valók

– zárta a Fidesz-frakció a közleményét.

Az Országgyűlésben kedden a képviselők 139 igen szavazattal - hat nem ellenében - választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek. A titkos, kétharmados szavazáson a Fidesz és a KDNP nem vett részt.