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Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

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képviselők

Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

47 perce
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A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés keddi ülésén.
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képviselőkországgyűlésfejes péter

A képviselők 139 igen szavazattal - hat nem ellenében - választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek.

fejes péter
Fejes Pétert választotta meg a parlament legfőbb ügyésznek. Fotó: Hatlaczki Balazs

Fejes Péter az új legfőbb ügyész

Fejes Pétert Bakas András köztársasági elnök október közepén javasolta a posztra, miután első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.

Országgyűlés plenáris ülése November 3., kedd⋅09:00 – 10:00
Fejes Péter - Fotó: Hatlaczki Balazs

Reagált a hírre Magyar Péter

Magyarország új legfőbb ügyésze: dr. Fejes Péter. Eredményes munkát kívánok minden magyar nevében. Reszkessetek betörők! És a többi bűnöző is

– írta a miniszterelnök.

 

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