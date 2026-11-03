Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

A képviselők megválasztották Fejes Pétert legfőbb ügyésznek az Országgyűlés keddi ülésén.
A képviselők 139 igen szavazattal - hat nem ellenében - választották meg a 2025-ben nyugdíjba vonult Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest legfőbb ügyésznek.
Fejes Péter az új legfőbb ügyész
Fejes Pétert Bakas András köztársasági elnök október közepén javasolta a posztra, miután első jelöltje, Szathmáry Zoltán, a Legfőbb Ügyészség osztályvezető ügyésze szeptember 28-án nem kapta meg az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát.
Reagált a hírre Magyar Péter
Magyarország új legfőbb ügyésze: dr. Fejes Péter. Eredményes munkát kívánok minden magyar nevében. Reszkessetek betörők! És a többi bűnöző is
– írta a miniszterelnök.