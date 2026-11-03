Magyar Péter új részleteket közölt Feledy Botond felmentéséről

Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán indokolta meg Feledy Botond felmentését. A kormányfő közlése szerint a döntést nehezen, de gyorsan hozták meg, miután kiderült, hogy a Magyar Külügyi Intézet korábbi vezetője nem tájékoztatta a minisztériumot az előző kormány idején kötött szerződéseiről.

Magyar Péter részletesen indokolta Feledy Botond felmentését

Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Feledy Botondot elismert szakembernek tartják, ugyanakkor a TISZA-kormány alatt nem tölthet be vezetői tisztséget olyan személy, aki eltitkolja korábbi, közpénzből finanszírozott megbízásait.

A miniszterelnök állítása szerint Feledy Botond Lázár János minisztériumától összesen 84 millió forint közpénzt kapott közbeszerzés nélkül, ebből 19 millió forint még a választások környékén érkezett hozzá.

Magyar Péter szerint nem a korábbi kormányzati munka jelentett problémát

A kormányfő bejegyzésében kiemelte, hogy önmagában nem jelent kizáró okot, ha valaki korábban a Fidesz-kormánynak dolgozott, amennyiben ezt átlátható módon, megfelelő szakmai teljesítmény mellett tette.

Magyar Péter szerint a problémát az jelentette, hogy Feledy Botond nem számolt be a korábbi szerződéseiről a kinevezésekor.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy korábban maga is a Fideszhez tartozott, és a jelenlegi kormány több tagja is dolgozott az előző kormányzat alatt. Hangsúlyozta azonban, hogy ezek az információk nyilvánosak voltak.

Magyar Péter a minisztériumot ért kritikákra is reagált. Közlése szerint a tárcának nem volt lehetősége arra, hogy előzetesen feltárja a szakértő cégének valamennyi szerződését.

Mint írta, a minisztériumok nem nyomozó szervek, és a közbeszerzés nélkül kötött vállalati szerződések részleteit egy nemzetbiztonsági átvilágítás sem feltétlenül tárja fel.

Hozzátette, hogy a vezetői kinevezések előtt minden jelölttől megkérdezik, van-e olyan körülmény, amely veszélyeztetheti a feddhetetlenségét. Állítása szerint Feledy Botond esetében is feltették ezt a kérdést, amelyre nemleges választ kaptak.

Feledy Botond nem élt a lemondás lehetőségével

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a szerződésekre vonatkozó információk megismerését követően felajánlották Feledy Botondnak az önkéntes lemondás lehetőségét, ő azonban ezzel nem élt.

Magyar Péter közölte, hogy jelenleg számos intézmény és szerződés átvilágítása zajlik. Hangsúlyozta, hogy amennyiben más vezetők esetében is hasonló körülmények derülnek ki, azoknak ugyancsak következményei lesznek.

A vizsgálatok eredményétől függően egyes esetekben elegendő lehet a szerződések megszüntetése vagy a vezetői megbízások visszavonása, súlyosabb ügyekben azonban feljelentésre is sor kerülhet.