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feledy botond

Rétvári Bence Feledy Botond felmentéséről: „Nem életbiztosítás a Tisza-kormánnyal együttműködni”

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A külügyminiszter nyílt színi megalázásának nevezte a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője Feledy Botond, Magyar Külügyi Intézet vezetőjének felmentését kedden a Facebook-oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében azt írta: Feledy Botond ügyéből is mindenki láthatja, mennyire „nem életbiztosítás a Tisza-kormánnyal együttműködni”.
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feledy botondkormányrétvári bence

— Miután lassan elfogynak a Tisza számára a külső ellenségek, a belső ellenségek következnek, ebben a sorban az első Feledy Botond – fejtette ki Rétvári Bence.

Orbán Anita külügyminiszter és Feledy Botond külpolitikai szakértő Fotó: Feledy Botond Facebook-oldala
Orbán Anita külügyminiszter és Feledy Botond külpolitikai szakértő Fotó: Feledy Botond Facebook-oldala
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A KDNP frakcióvezetője Orbán Anita nyílt színi megalázásának nevezte a felmentést, megjegyezve: mint a régi pártállami időkben, itt is belső harcok folynak a háttérben.

„Feledy Botond Orbán Anita embere volt, ő hozta a külügybe, és már a Magyar Külügyi Intézet élére is a kompromisszummal került: Feledy Botond lett a vezérigazgató, Rácz András a helyettese, utóbbi a Tisza ukránpárti narratíváját szolgálta ki a kampányban és azóta is” – írta.

Kiemelte: hiába Orbán Anita a külügyminiszter, hiába ő nevezte ki, végül Velkey György László miniszterhelyettes rúgta ki statáriálisan. 

Ruff Bálint és Magyar Péter most is Velkey Györgyön keresztül érvényesítette az akaratát a külügyben

– tette hozzá.

Lelkiismeretfurdalás nélkül aláznak meg bárkit nyílt színen: Feledy Botondot is és Orbán Anitát is

– fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve: a miniszter ismét a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen a „tiszás emberség”. 

A rendszer az árulásra épül, bárkivel bármikor leszámolhatnak. A belső leszámolások mennek, a kormányzás nem

– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

A Külügyminisztérium hétfőn bizalomvesztés miatt szüntette meg azonnali hatállyal Feledy Botond megbízatását. Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfő este közzétett bejegyzésében azt írta, a tárca néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.

Erre reagálva Feledy Botond szintén a Facebookon azt írta: cégének az Építési és Közlekedési Minisztériummal volt szerződése. Leszögezte ugyanakkor: ügyfelei soha nem befolyásolták a véleményét.

Feledy Botond emlékeztetett: külpolitikai elemző cégét az elmúlt években építette fel. Azt írta: a cég elindításával azt tűzte ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsa az ügyfelek nyelvezetére.

Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Feledy Botond menesztése nehéz döntés volt, mert a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója mindenki által elismerten jó szakember, ugyanakkor gyorsan meghozták a döntést. A rendszerváltás után nem tölthet be senki vezetői pozíciót a Tisza-kormány alatt, aki eltitkolja, hogy az előző kormánytól közpénzt kapott” – írta.

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