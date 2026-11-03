Rétvári Bence Feledy Botond felmentéséről: „Nem életbiztosítás a Tisza-kormánnyal együttműködni”

A KDNP frakcióvezetője Orbán Anita nyílt színi megalázásának nevezte a felmentést, megjegyezve: mint a régi pártállami időkben, itt is belső harcok folynak a háttérben.

„Feledy Botond Orbán Anita embere volt, ő hozta a külügybe, és már a Magyar Külügyi Intézet élére is a kompromisszummal került: Feledy Botond lett a vezérigazgató, Rácz András a helyettese, utóbbi a Tisza ukránpárti narratíváját szolgálta ki a kampányban és azóta is” – írta.

Kiemelte: hiába Orbán Anita a külügyminiszter, hiába ő nevezte ki, végül Velkey György László miniszterhelyettes rúgta ki statáriálisan.

Ruff Bálint és Magyar Péter most is Velkey Györgyön keresztül érvényesítette az akaratát a külügyben

– tette hozzá.

Lelkiismeretfurdalás nélkül aláznak meg bárkit nyílt színen: Feledy Botondot is és Orbán Anitát is

– fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve: a miniszter ismét a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen a „tiszás emberség”.

A rendszer az árulásra épül, bárkivel bármikor leszámolhatnak. A belső leszámolások mennek, a kormányzás nem

– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

A Külügyminisztérium hétfőn bizalomvesztés miatt szüntette meg azonnali hatállyal Feledy Botond megbízatását. Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfő este közzétett bejegyzésében azt írta, a tárca néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.

Erre reagálva Feledy Botond szintén a Facebookon azt írta: cégének az Építési és Közlekedési Minisztériummal volt szerződése. Leszögezte ugyanakkor: ügyfelei soha nem befolyásolták a véleményét.

Feledy Botond emlékeztetett: külpolitikai elemző cégét az elmúlt években építette fel. Azt írta: a cég elindításával azt tűzte ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsa az ügyfelek nyelvezetére.