Rétvári Bence Feledy Botond felmentéséről: „Nem életbiztosítás a Tisza-kormánnyal együttműködni”

— Miután lassan elfogynak a Tisza számára a külső ellenségek, a belső ellenségek következnek, ebben a sorban az első Feledy Botond – fejtette ki Rétvári Bence.
A KDNP frakcióvezetője Orbán Anita nyílt színi megalázásának nevezte a felmentést, megjegyezve: mint a régi pártállami időkben, itt is belső harcok folynak a háttérben.
„Feledy Botond Orbán Anita embere volt, ő hozta a külügybe, és már a Magyar Külügyi Intézet élére is a kompromisszummal került: Feledy Botond lett a vezérigazgató, Rácz András a helyettese, utóbbi a Tisza ukránpárti narratíváját szolgálta ki a kampányban és azóta is” – írta.
Kiemelte: hiába Orbán Anita a külügyminiszter, hiába ő nevezte ki, végül Velkey György László miniszterhelyettes rúgta ki statáriálisan.
Ruff Bálint és Magyar Péter most is Velkey Györgyön keresztül érvényesítette az akaratát a külügyben
– tette hozzá.
Lelkiismeretfurdalás nélkül aláznak meg bárkit nyílt színen: Feledy Botondot is és Orbán Anitát is
– fogalmazott Rétvári Bence, hozzátéve: a miniszter ismét a saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen a „tiszás emberség”.
A rendszer az árulásra épül, bárkivel bármikor leszámolhatnak. A belső leszámolások mennek, a kormányzás nem
– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.
A Külügyminisztérium hétfőn bizalomvesztés miatt szüntette meg azonnali hatállyal Feledy Botond megbízatását. Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán hétfő este közzétett bejegyzésében azt írta, a tárca néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról.
Erre reagálva Feledy Botond szintén a Facebookon azt írta: cégének az Építési és Közlekedési Minisztériummal volt szerződése. Leszögezte ugyanakkor: ügyfelei soha nem befolyásolták a véleményét.
Feledy Botond emlékeztetett: külpolitikai elemző cégét az elmúlt években építette fel. Azt írta: a cég elindításával azt tűzte ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsa az ügyfelek nyelvezetére.
Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Feledy Botond menesztése nehéz döntés volt, mert a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója mindenki által elismerten jó szakember, ugyanakkor gyorsan meghozták a döntést. A rendszerváltás után nem tölthet be senki vezetői pozíciót a Tisza-kormány alatt, aki eltitkolja, hogy az előző kormánytól közpénzt kapott” – írta.