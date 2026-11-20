A Fidesszel párhuzamosan a Tiszának is dolgozott Feledy Botond, a Magyar Külügyi Intézet novemberben leváltott vezetője – jelentette ki a Partizán a közösségi oldalán a Tisza európai parlamenti frakciójára hivatkozva. A portál közérdekű adatigénylésre kapott választ, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy idén február és július között vásároltak Feledy cégétől uniós és világpolitikai összefoglalókat összesen 15 ezer euróért, mostani árfolyamon nagyjából 5 és fél millió forintért.
A Partizán azért volt kíváncsi Feledy Botond esetleges tiszás megbízására, mert miután az Orbán-kormánnyal kötött szerződései nyilvánosságra kerültek, egy kommentben azt írta Magyar Péternek:
a választás után már a csapataiddal dolgoztunk. Ahogy 2024 óta”.
A Partizán arra is emlékeztetett, hogy Feledy Botond náluk is dolgozott. Elmondásuk szerint a választásokig a Partizán külsős munkatársa is volt, azonban állításuk szerint nem tudtak arról, hogy Feledy Botond egyéb, politikai szereplőkkel kötött szerződéseket.
A portálnak Feledy Botond így kommentálta a fejleményeket: „Az elemzői függetlenség ott kezdődik, hogy a megrendelő nem írja felül a szakmai mércét. A Tisza EP-delegációval kötött, hat hónapra szóló szerződés keretében napi uniós és világpolitikai reggeli briefek készültek a megrendelő számára. A díjazás a termék mögött álló csapat költségeit fedezte. A nyilvánosan képviselt elemzői álláspontomat ez a megbízás sem befolyásolta, a véleményemet soha nem igazítottam egyetlen ügyfelem elvárásaihoz sem.” – állította.
Ahogy az Origo korábban beszámolt róla mindössze három hónapig állt a Magyar Külügyi Intézet élén Feledy Botond, akinek megbízatását november elején azonnali hatállyal megszüntették. A Külügyminisztérium indoklása szerint a szakértő előző kormányhoz fűződő, éveken át tartó munkakapcsolata miatt rendült meg a vezetés bizalma.
A menesztés azért is volt váratlan, mert a külügyminiszter augusztus 3-án kérte fel a szakértőt a Magyar Külügyi Intézet irányítására. Feledy így szinte napra pontosan három hónapig tölthette be a tisztséget. A kinevezés bejelentésekor Orbán Anita még nagy elismeréssel beszélt róla, és hangsúlyozta: azt szeretné, ha a szervezet ismét a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésének egyik legfontosabb műhelyévé válna.
A menesztés bejelentése után szinte azonnal megszólalt Feledy Botond és részletesen beszámolt korábbi üzleti kapcsolatairól, és arról is, miért vállalt megbízást a Lázár János vezette minisztériumtól. Felidézte, 2023-ban a piaci ügyfelek és a Partizán mellett a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium is megkereste vállalkozását. „Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát. Arra jutottam, hogy ha lehetőséget kap a három embert foglalkoztató cégem, akkor leszerződöm” – magyarázta.
– Miután lassan elfogynak a Tisza számára a külső ellenségek, a belső ellenségek következnek, ebben a sorban az első Feledy Botond – fejtette ki Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője Orbán Anita nyílt színi megalázásának nevezte a felmentést, megjegyezve: mint a régi pártállami időkben, itt is belső harcok folynak a háttérben.
„Feledy Botond Orbán Anita embere volt, ő hozta a külügybe, és már a Magyar Külügyi Intézet élére is a kompromisszummal került: Feledy Botond lett a vezérigazgató, Rácz András a helyettese, utóbbi a Tisza ukránpárti narratíváját szolgálta ki a kampányban és azóta is” – írta.
A történtekre Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök szerint Feledynek a kinevezése előtt beszámolót kellett volna adnia arról, hogy cége az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott, ebből 19 milliót már a választás után.
„Ez nagyon szép, de ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot. Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. Sajnálom” – írta.