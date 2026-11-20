A Fidesszel párhuzamosan a Tiszának is dolgozott Feledy Botond, a Magyar Külügyi Intézet novemberben leváltott vezetője – jelentette ki a Partizán a közösségi oldalán a Tisza európai parlamenti frakciójára hivatkozva. A portál közérdekű adatigénylésre kapott választ, amelyben arról tájékoztatták őket, hogy idén február és július között vásároltak Feledy cégétől uniós és világpolitikai összefoglalókat összesen 15 ezer euróért, mostani árfolyamon nagyjából 5 és fél millió forintért.

A Partizán azért volt kíváncsi Feledy Botond esetleges tiszás megbízására, mert miután az Orbán-kormánnyal kötött szerződései nyilvánosságra kerültek, egy kommentben azt írta Magyar Péternek:

a választás után már a csapataiddal dolgoztunk. Ahogy 2024 óta”.

Botond Feledy és Orbán Anita

Fotó: Botond Feledy Facebook-oldala

A Partizán arra is emlékeztetett, hogy Feledy Botond náluk is dolgozott. Elmondásuk szerint a választásokig a Partizán külsős munkatársa is volt, azonban állításuk szerint nem tudtak arról, hogy Feledy Botond egyéb, politikai szereplőkkel kötött szerződéseket.

A portálnak Feledy Botond így kommentálta a fejleményeket: „Az elemzői függetlenség ott kezdődik, hogy a megrendelő nem írja felül a szakmai mércét. A Tisza EP-delegációval kötött, hat hónapra szóló szerződés keretében napi uniós és világpolitikai reggeli briefek készültek a megrendelő számára. A díjazás a termék mögött álló csapat költségeit fedezte. A nyilvánosan képviselt elemzői álláspontomat ez a megbízás sem befolyásolta, a véleményemet soha nem igazítottam egyetlen ügyfelem elvárásaihoz sem.” – állította.

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla mindössze három hónapig állt a Magyar Külügyi Intézet élén Feledy Botond, akinek megbízatását november elején azonnali hatállyal megszüntették. A Külügyminisztérium indoklása szerint a szakértő előző kormányhoz fűződő, éveken át tartó munkakapcsolata miatt rendült meg a vezetés bizalma.

A menesztés azért is volt váratlan, mert a külügyminiszter augusztus 3-án kérte fel a szakértőt a Magyar Külügyi Intézet irányítására. Feledy így szinte napra pontosan három hónapig tölthette be a tisztséget. A kinevezés bejelentésekor Orbán Anita még nagy elismeréssel beszélt róla, és hangsúlyozta: azt szeretné, ha a szervezet ismét a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésének egyik legfontosabb műhelyévé válna.