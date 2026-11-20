A felmérés alapján az egészségügy toronymagasan vezeti a listát

Az Europion felmérése szerint a magyarok számára egyértelműen az egészségügyi ellátás fejlesztése jelenti a legfontosabb prioritást.

A kórházak többlettámogatását és a várólisták csökkentését a megkérdezettek 47 százaléka sorolta a három legfontosabb intézkedés közé.

Ezt elsősorban az alacsonyabb jövedelműeket érintő intézkedések követik. A választók fontossági sorrendje a következőképpen alakult:

47 százalék : kórházak többlettámogatása és a várólisták csökkentése;

32 százalék : a minimálbér adójának csökkentése;

29 százalék : a minimálnyugdíj emelése;

27 százalék : a családi pótlék megduplázása;

22 százalék: a közszférában dolgozók béremelése.

Az eredményekből kitűnik, hogy a választók elsősorban azokat az intézkedéseket tartják fontosnak, amelyek közvetlenül befolyásolhatják mindennapi életüket, anyagi helyzetüket vagy az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.

Az Europion felméréséből világosan kiderül, hogy a költségvetés mely részeit taartják az emberek a legfontosabbnak (Fotó: képernyőkép)

A vagyonadó és a vállalati adóemelések kevésbé foglalkoztatják az embereket

Jelentősen eltérő képet mutatnak a költségvetés bevételi oldalát érintő intézkedések. A nagyobb vagyonokat és vállalatokat érintő adópolitikai lépések jóval hátrébb végeztek a választók fontossági sorrendjében.

A vagyonadót a válaszadók mindössze 19 százaléka sorolta a három legfontosabb intézkedés közé, míg a reklámadó bevezetését csupán 5 százalékuk. A lista végén a társasági adó emelése szerepel, amelyet mindössze 4 százalék jelölt meg.

A felmérés ugyanakkor nem az egyes intézkedések támogatottságát vagy elutasítottságát mérte, hanem azok fontosságát. Így az alacsonyabb százalékos eredmények nem feltétlenül jelentik azt, hogy a választók ellenzik az adott adópolitikai lépéseket, csupán azt, hogy más intézkedéseket fontosabbnak tartanak.