Rendkívül nagy port kavart a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezete, amelynek háromnapos parlamenti vitáját heves szóváltások és politikai összecsapások jellemezték. Miközben a kormánypárti és ellenzéki politikusok az egyes intézkedésekről vitáztak, az Europion novemberi felmérésében azt vizsgálta, hogy maguk a választók milyen fontossági sorrendet állítanak fel a költségvetés tervezett intézkedései között.
A kutatás során a válaszadókat arra kérték, hogy jelöljék meg a három általuk legfontosabbnak tartott intézkedést.
A felmérés alapján az egészségügy toronymagasan vezeti a listát
Az Europion felmérése szerint a magyarok számára egyértelműen az egészségügyi ellátás fejlesztése jelenti a legfontosabb prioritást.
A kórházak többlettámogatását és a várólisták csökkentését a megkérdezettek 47 százaléka sorolta a három legfontosabb intézkedés közé.
Ezt elsősorban az alacsonyabb jövedelműeket érintő intézkedések követik. A választók fontossági sorrendje a következőképpen alakult:
- 47 százalék: kórházak többlettámogatása és a várólisták csökkentése;
- 32 százalék: a minimálbér adójának csökkentése;
- 29 százalék: a minimálnyugdíj emelése;
- 27 százalék: a családi pótlék megduplázása;
- 22 százalék: a közszférában dolgozók béremelése.
Az eredményekből kitűnik, hogy a választók elsősorban azokat az intézkedéseket tartják fontosnak, amelyek közvetlenül befolyásolhatják mindennapi életüket, anyagi helyzetüket vagy az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket.
A vagyonadó és a vállalati adóemelések kevésbé foglalkoztatják az embereket
Jelentősen eltérő képet mutatnak a költségvetés bevételi oldalát érintő intézkedések. A nagyobb vagyonokat és vállalatokat érintő adópolitikai lépések jóval hátrébb végeztek a választók fontossági sorrendjében.
A vagyonadót a válaszadók mindössze 19 százaléka sorolta a három legfontosabb intézkedés közé, míg a reklámadó bevezetését csupán 5 százalékuk. A lista végén a társasági adó emelése szerepel, amelyet mindössze 4 százalék jelölt meg.
A felmérés ugyanakkor nem az egyes intézkedések támogatottságát vagy elutasítottságát mérte, hanem azok fontosságát. Így az alacsonyabb százalékos eredmények nem feltétlenül jelentik azt, hogy a választók ellenzik az adott adópolitikai lépéseket, csupán azt, hogy más intézkedéseket fontosabbnak tartanak.
A kutatás eredményei mindenesetre arra világítanak rá, hogy miközben a parlamentben éles politikai viták zajlanak a költségvetésről, a választók figyelmének középpontjában elsősorban az egészségügy helyzete és a mindennapi megélhetést érintő intézkedések állnak.