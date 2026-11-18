A minisztérium a jövőben is számít Ferencz Zoltán szakértelmére

A tárca tájékoztatása szerint Gajdos László elfogadta a helyettes államtitkár kérelmét, majd a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezdeményezte felmentését a miniszterelnöknél.

A miniszter egyúttal megköszönte Ferencz Zoltán eddigi munkáját, kiemelve a magyar erdészeti ágazat megújításában vállalt szerepét. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a szakember jelentős érdemeket szerzett az erdészeti ágazat fejlesztésében, ezért a jövőben is számítanak szakmai tapasztalatára és tudására.

Mint arról az Origo beszámolt, már nyolc vezető távozott a fél éve hivatalba lépett Tisza-kormányból. Az elmúlt hónapokban több államtitkár és helyettes államtitkár távozott, közülük többen alig néhány hónapot töltöttek hivatalukban. Legutóbb Szőnyegi János, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkár távozott. Az energetikai államtitkári poszt már több mint egy hónapja betöltetlen.